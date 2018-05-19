Пермский баскетболист снова получил вызов в сборную России

12:45 | 21.05.2018

Как рассказали в «Парме», Иван Ухов вызван на сбор, который состоится в Новогорске с 19 по 24 июня. Он пройдет в рамках подготовки сборной страны к матчам отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу — 2019 против Бельгии и Франции. Сборная России также проведет товарищескую встречу со сборной Латвии.



Ухова уже вызывали в сборную страны в этом году — спортсмен выходил на паркет против Франции и Боснии. Иван Ухов — воспитанник пермского баскетбола и игрок «Пармы».



Напомним, сборная РФ 29 июня сыграет на выезде с Бельгией, а 2 июля примет в Краснодаре сборную Франции.