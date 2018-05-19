Большая часть рабочей недели в Перми будет теплой

12:21 | 21.05.2018

Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, пасмурно. Сегодня, 21 мая, днем в Перми ожидается до 18 °C и переменная облачность.



Завтра днем воздух прогреется до 26 °C, будет солнечно. В среду, 23 мая, столбик термометра поднимется до 27 °C. В четверг будет до 23 °C, ожидаются грозы. После этого наступит похолодание — в пятницу днем ожидается не более 13 °C, вероятны дожди. В выходные, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.