В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка

18:13 | 17.05.2018

Вечером 16 мая в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летнего жителя Чердынского района Данила Сабирова. Для полного и всестороннего установления всех обстоятельств исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что днем 16 мая 13-летний Данил Сабиров ушел из дома в поселке Рябинино Чердынского района, и его местонахождение не известно до настоящего времени.



Сейчас на месте происшествия под руководством заместителя руководителя следственного управления Дмитрия Анащенко работает следственно-оперативная группа. Проводятся поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, МЧС, отдела криминалистики и Чердынского межрайонного следственного отдела, волонтеров и местных жителей. Следователи осмотрели место происшествия с использованием необходимой криминалистической техники, провели подворовые обходы, допрашивают свидетелей. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскных мероприятия.



Приметы мальчика: на вид 12-14 лет, худощавого телосложения, рост 150-160 см, лицо овальное монгольско-европейского типа, глаза темные, волосы черные, стрижка короткая.

Был одет в куртку синего цвета с капюшоном на молнии, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета на шнуровке, по бокам надписи красного цвета английскими буквами.

Особые приметы: над левой бровью вертикальный шрам, посередине лба горизонтальный шрам.