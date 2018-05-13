Пермский край примет этапы летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

17:55 | 15.05.2018

На 51-м Конгрессе FIS, который проходит в Греции, было окончательно утверждено проведение в России двух крупных международных стартов по прыжкам на лыжах с трамплина в сезоне-2018/2019, сообщает Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Пермского края.



8–9 сентября в Чайковском (Пермский край) пройдут этапы летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Впервые в истории летнего турнира летающих лыжников пройдут ночные старты смешанных командных составов (мужчин и женщин). Соревнования пройдут на большом трамплине HS 140.



В марте 2019 года сезон Кубка мира у летающих лыжниц и Континентального кубка у летающих лыжников также завершится стартами в Чайковском.



— Впервые в нашей стране будет вручен главный трофей в лыжных видах спорта — Большой хрустальный глобус, лучшая команда по итогам сезона получит Кубок наций, а девушки поборются и за уникальную новую награду в «Русском туре», который получил название «Синяя птица», — подчеркивают специалисты федерации.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о готовности региона принимать турниры мирового уровня. В частности, 17 и 18 марта на трамплинном комплексе «Снежинка» в Чайковском состоялись финальные этапы Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина, традиционно «Снежинка» принимает крупнейшие соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди детей от 7 до 13 лет «Рождественское турне» и чемпионат мира по летнему биатлону.



Все эти события в прямом эфире покажет телеканал Eurosport, а также ведущие европейские, азиатские и североамериканские бродкастеры.