Юные шахматисты Прикамья заняли призовые места этапа Кубка России во всех возрастных категориях

19:22 | 14.05.2018

По итогам этапа Кубка России по детским шахматам, который проходил в Перми с 4 по 12 мая, спортсмены из Пермского края стали обладателями призовых мест во всех возрастных категориях. 17 прикамских спортсменов поднялись на пьедестал этапа турнира, при этом в некоторых категориях спортсмены из Пермского края заняли весь пьедестал.



Всего в этапе Кубка России принял участие 201 юный шахматист более чем из 10 регионов. Участники турнира прибыли из Перми и городов Пермского края, а также Чувашской Республики, Челябинской области, Свердловской области, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Нижегородской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Оренбургской области, Республики Татарстан.



Турнир проходил в ВЦ «Пермская ярмарка». Участники сыграли 9 туров и блиц-турнир.



Отметим, проведение этапа Кубка открывает для региона возможность претендовать на проведение аналогичных российских турниров и приглашать в Пермь европейские и мировые турниры. Этап Кубка России по шахматам проходил при поддержке фестивального проекта «Пермский период. Новое время».



С полным перечнем призеров этапа Кубка России по детским шахматам можно ознакомиться по ссылке: permkrai.ru/documents/obsujdenie/Результаты этапа Кубка России по шахматам.docx.