Участники проекта «ОбереГайва!» собрали более 4 тонн мусора

17:33 | 7.05.2018

5 мая состоялся экологический сплав по реке Гайве, участниками которого стали порядка 200 жителей Перми. В частности, в мероприятии приняли участие команды «РусГидро», «РосПриродНадзора», ПЦБК, «Буматики», автосалона «Газ» в Перми, ПГНИУ, батут-центра «Джамп Трамп», а также сотрудники администрации губернатора Пермского края, правительства Прикамья, администрации Перми, администрации Орджоникидзевского района города Перми. Также помощь в уборке оказывали волонтеры и учащиеся школ микрорайона Гайва и МАОУ «Пермский кадетский корпус им. А.В. Суворова». На воде на маршруте в 10 км единовременно находилось 18 катамаранов.



Как отмечает идеолог и организатор экологического сплава Максим Воробей, участниками было собрано более 4 тонн мусора, 3 тонны из них удалось собрать раздельно и отдать на вторичную переработку. Помощь в вывозе и переработке мусора оказали администрация Орджоникидзевского района и компания «Буматика».



«Конец апреля — начало мая — наиболее удачное время для проведения экологического сплава. Это период половодья, и река выносит весь мусор наверх, поэтому с катамаранов его удобно собирать», — говорит Максим Воробей. В следующем году организаторы планируют распространить положительный опыт уборки на все малые реки города. В долинах малых рек, считают организаторы, можно организовать пешие маршруты для экологического туризма. Все, что нужно сделать сейчас, — очистить реки и создать инфраструктуру первой необходимости: мостики, тропинки.



Отметим, экологическое мероприятие прошло при поддержке правительства Пермского края и в рамках Года волонтерства и добровольчества в России.



Кроме того, подобная акция по уборке мусора в лесах Прикамья, «Лесной воробей», проходит в крае четвертый год подряд. В этом году она состоится в ближайшие выходные, 12 мая. С более подробной информацией о предстоящем мероприятии можно ознакомиться в группе в социальной сети vk.com/forestsparrow.