Пермский край рассматривают как площадку для проведения выездного заседания Совета при президенте России

22:27 | 23.04.2018

Сегодня, 23 апреля, состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с советником президента России, председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым.



В рамках встречи стороны обсудили координацию действий, направленных на сохранение памяти о жертвах политических репрессий в регионе.



«Это наша история, мы стараемся сохранить ее. Еще до принятия в 2015 году концепции государственной политики программы в крае реализовывались подобные мероприятия регионального уровня. Часть из них посвящена сохранению музея истории политических репрессий «Пермь-36». Мы видим, что посещение музея востребовано, как среди жителей края, так и среди его гостей: каждый год музей посещают десятки тысяч человек. Сейчас мы ведем переговоры по приданию ему статуса музея-заповедника», - отметил губернатор.



Михаил Федотов поблагодарил Максима Решетникова за проводимые мероприятия, направленные на сохранение как героических, так и трагических страниц нашей истории. Также советник президента предложил провести на площадке Пермского края одно из следующих выездных заседаний Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. «Мне бы хотелось, чтобы все посмотрели, как здесь решаются социальные вопросы, и познакомились с предварительными результатами участия региона в пилотном проекте «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Пермском крае», - отметил Михаил Федотов.