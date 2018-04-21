Пермь: новости дня
22:04 | 23.04.2018
В Прикамье планируется на 4,2% увеличить площадь сева яровых
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что от того, насколько оперативно и эффективно будут проведены весенне-полевые работы, зависит, каким будет урожай осенью и какими будут цены на сельхозпродукцию.
«В этом году мы на 10% увеличили объем субсидий на стимулирование производства продукции растениеводства и молочного животноводства – до 1 млрд 138 млн рублей. 600 млн рублей уже довели до сельхозпроизводителей, чтобы они по максимуму могли подготовиться к посевной. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, и мы это сделали по просьбам сельхозтоваропроизводителей. До конца апреля предполагается перечислить еще 160 млн рублей», – подчеркнул глава региона.
В своем докладе министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков сообщил, что в 2018 году площадь сева яровых превысит уровень прошлого года на 4,2% и составит 259 тыс. га, площадь сева технических культур, овощей открытого грунта, а также посадок картофеля составит 8,1 тыс. га. Предполагается, что в этом году площадь обрабатываемых земель увеличится до 805 тыс. га.
«Прикамские сельхозтоваропроизводители интенсивно готовятся к проведению посевной кампании. Им предстоит обеспечить яровой сев качественными семенами, кондиционностью не менее 90%. Использование высокорепродукционных сортов семян увеличивает результаты в растениеводстве. Кроме того, нужно создать условия для накопления влаги в почве к моменту посева, чтобы получить дружные всходы. В весенне-полевых работах все элементы важны и взаимосвязаны, и только комплексный подход увеличит валовый сбор зерна и благосостояние сельскохозяйственных товаропроизводителей», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.
Первым к весенне-полевым работам приступило ООО «Русь» Пермского района. Хозяйство провело подкормку многолетних трав на площади 495 га, а также рыхление 1027 га многолетних трав, закрытие влаги на 166 га. ООО «Подсобное хозяйство АТП» из Лысьвенского городского округа провело подкормку — на 56 га, КФХ Федосеев А.В. — 30 га, ООО АП «Заря Путино» Верещагинского района — подкормку на 428 га и рыхление 80 га.
В хозяйствах активизировано приобретение элитных семян в целях сортосмены и сортообновления. Также ведется работа по улучшению качества семян до 90%. Сельхозтоваропроизводители региона на 100% обеспечены семенами яровых зерновых, зернобобовых и колосовых культур, их засыпано 59,18 тыс. тонн. Остается потребность в покупке семян кукурузы 0,558 тыс. тонн и овощных культур 0,44 тыс. тонн.
Напомним, в этом году минсельхозпрод организовал прием документов на перечисление господдержки по этому направлению не в марте, как в предыдущие годы, а с 22 января. На сегодня до сельскохозяйственных товаропроизводителей уже доведено 289,5 млн рублей. Документы на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства принимаются до 27 апреля.
Помимо этого, по поручению главы региона с 2018 года введена твердая ставка ‒ 1,46 рубля за один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. Финансирование этого направления увеличено за счет краевого бюджета на 122,2 млн руб. и составило 586,8 млн руб. В связи со снижением закупочных цен на молоко-сырье внесены изменения в порядок предоставления субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Уже 122 производителя молока получили 90 % от годового объема средств государственной поддержки ‒ 449,5 млн руб. Выплата средств по этому направлению господдержки продолжается.
Отметим, в состав агропромышленного комплекса Пермского края входит 325 сельхозпредприятий, 1074 крестьянских (фермерских) хозяйства, более 225 тысяч личных фермерских хозяйств. В отрасли трудоустроено более 50 тысяч человек. За 2017 год объем валового производства сельхозпродукции в регионе составил 45 млрд рулей. Из них 53% – сельхозорганизации.
© «Вечерние Ведомости»
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