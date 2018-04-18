20:56 | 19.04.2018

Сегодня, 19 апреля, открылся IV Пермский инженерно-промышленный форум. Стратегическим партнером форума выступил «Уралкалий».



В этом году основными темами дискуссий в рамках форума стали обеспечение роста производительности труда, подготовка инженерных кадров в условиях опережающих темпов экономического роста, развитие кооперации предприятий Пермского края, перспективы создания цифровой экономики.



На выставочной экспозиции «Уралкалий» представил презентацию «Формируя будущее. Развивая потенциал региона», в которой рассказал об опыте работы по специнвестконтрактам, сотрудничестве с профильными вузами страны, малым и средним бизнесом Пермского края.



В рамках форума «Уралкалий» также презентовал результаты созданной системы подготовки инженерных кадров, адаптированной к требованиям современного производства: целевое обучение, «кадры под ключ», стипендиальная программа, поддержка профильных вузов и ссузов. За последние три года на поддержку профильных учебных заведений компания направила свыше 53 млн рублей. Практику на производственных площадках «Уралкалия» в 2017 году прошли 866 студентов. С 2015 года в компанию трудоустроен 591 выпускник профильных вузов и ссузов.



Александр Кульбицкий, директор по закупкам ПАО «Уралкалий», отметил:

— Пермский инженерно-промышленный форум является крупным событием для представителей деловых кругов, власти, образовательных организаций всего Пермского края. Мы рассказали о функционирующей в «Уралкалии» системе закупочных процедур, в рамках которой компания активно сотрудничает с предприятиями Пермского края. В 2017 году «Уралкалий» заключил контракты с более чем 700 компаниями региона на общую сумму свыше 22 млрд рублей. Уверен, что такой формат взаимодействия способствует укреплению экономики региона и продвижению перспективных инвестиционных проектов, служит развитию взаимосвязей между региональным крупным, малым и средним бизнесом.