В Перми пройдет спортивный праздник «День ГТО»

18:20 | 21.03.2018

24 марта в Перми пройдет спортивный праздник, посвященный 4-летию подписания Указа президента России «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».



Мероприятие откроется показательными выступлениями представителей спортивной борьбы — греко-римского и вольного стилей. В церемонии открытия примет участие вице-президент федерации спортивной борьбы Михаил Аминов. Планируется, что испытания и тесты ГТО на празднике пройдут почти 200 человек.



Торжественное открытие мероприятия состоится в 10.00 в спортивном комплексе Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Д.Н. Прянишникова (ул. Героев Хасана, 111/2).