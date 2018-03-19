В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре

13:31 | 21.03.2018

Вечером 20 марта после ликвидации пожара в деревянном двухквартирном жилом доме в деревне Зотино Пермского района обнаружены тела трех мужчин и женщины. Возбуждено уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, вечером 20 марта проживавшие в доме мужчина и его супруга выпивали вместе с соседом и приехавшим из Перми знакомым. Около семи вечера в доме случилось возгорание — предположительно, из-за короткого замыкания в электроплитке. Все четверо погибли. Следственно-оперативная группа при осмотре на месте не обнаружила видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления.



Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.