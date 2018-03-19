Пассажиропоток аэропорта Пермь демонстрирует уверенный рост

12:40 | 21.03.2018

Первые два месяца текущего года принесли пермскому аэропорту рост пассажиропотока.



За январь и февраль пассажиропоток аэропорта Пермь достиг отметки в 193 720 человек (+19,08 % к аналогичному показателю 2017 года). 89 % от общего количества пассажиров, или 172 059 человек (+13,57 %), воспользовались внутренними рейсами. Международными рейсами обслужено 21 661 человек (+11 % к показателю работы первых двух месяцев 2017 года). За два первых месяца 2018 года было произведено 1094 самолето-вылета (+8,64 % к 2017 году).



В феврале услугами аэропорта Пермь воспользовались 95 138 человек — на 21,92 % больше показателя февраля 2017 года. Наибольшей популярностью среди направлений в феврале пользовались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нячанг, Гоа, Утапао, Дубай. Всего за последний месяц зимы выполнено 527 самолето-вылетов — это на 3,74 % больше показателя февраля 2017 года.