Жители Пермского края обеспечены торговыми площадями

12:13 | 21.03.2018

На заседании правительства Пермского края рассмотрели вопрос развития торговой деятельности на территории региона. В частности, краевые власти приняли нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в регионе.



По данным министерства промышленности, предпринимательства и торговли региона, по итогам 2017 года оборот розничной торговли достиг 500 млрд рублей. Показатель в сопоставимых ценах соответствует уровню 2016 года, что свидетельствует о стабилизации ситуации в сфере торговли на территории Прикамья.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, сейчас, когда в регионе начался рост, нужно заранее определить единые правила игры — понятные и прозрачные. «Нужно создавать цивилизованные и комфортные условия для развития торговли, работы предпринимателей и для обеспеченности населения необходимыми и качественными товарами и услугами», — заявил губернатор.



За последние три года отмечается положительная динамика в развитии торговой деятельности. В рамках своего выступления зампред правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов доложил, что ежегодное увеличение количества объектов торговли в крае составляет 7 %. Рост происходит, прежде всего, за счет развития стационарных торговых объектов.



«Также серьезное внимание в крае уделяется размещению нестационарных торговых объектов и развитию ярмарочной торговли, являющихся действенным механизмом поддержки местных товаропроизводителей в части создания дополнительного канала сбыта продукции и обеспечения потребности населения в продовольственных товарах», — подчеркнул Алексей Чибисов.



Правительством приняты нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в регионе. Нормативы установлены на стационарные торговые объекты, нестационарные торговые объекты, реализующие сельхозпродукцию, печатную продукцию, со специализацией «Общественное питание», торговые места на розничных рынках, а также торговые объекты местного значения.



По состоянию на 1 января 2018 года фактическая обеспеченность торговыми площадями по каждой из выделяемых категорий в регионе превышает значение утвержденных нормативов минимальной обеспеченности, что свидетельствует о развитии потребительского рынка.



Так, минимальная площадь стационарных торговых объектов должна составлять 431,4 кв. м на 1000 человек. Сейчас в Прикамье этот показатель составляет 816,3 кв. м на 1000 человек. А минимальный показатель НТО с печатной продукцией равен фактическому и составляет 1,2 точки на тысячу человек. По словам генерального директора ООО «Аргументы и факты в Перми» Федора Парамонова, именно такие торговые точки являются основным источником распространения печатных изданий.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов отметил необходимость регулярного мониторинга соответствия имеющихся в регионе площадей установленному нормативу. Уполномоченный предлагает сверять показатели не реже раза в год.



Для повышения уровня конкуренции на рынке нестационарной торговли в Пермском крае региональным минпромторгом разработан Порядок организации и проведения аукционов в электронной форме на право размещения НТО.



Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что этот механизм важен с точки зрения планирования развития торговли: «Такой подход не только обеспечит прозрачность, но и позволит предпринимателям заключать долгосрочные контракты. А муниципалитетам — учитывать это в своих документах стратегического планирования по развитию торговли».



Алексей Чибисов в своем докладе добавил, что в ходе подготовки Порядка были проанализированы лучшие практики по проведению электронных аукционов Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области.



Проект Порядка согласован с прокуратурой Пермского края, Управлением Министерства юстиции России по Пермскому краю, Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Пермскому краю и прошел оценку регулирующего воздействия, по результатам которой получено положительное заключение министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.



Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Плаксин подчеркнул, что Порядок организации и проведения электронных аукционов по размещению НТО — первый документ в этой сфере, поэтому не исключено, что во время применения его на практике будут внесены какие-то коррективы. «В целом документ нас устраивает, мы считаем, что электронные аукционы — удобная форма определения арендаторов как для муниципалитетов, так и для антимонопольной службы с точки зрения выявления картелей», — сказал Александр Плаксин.



Принятие Порядка проведения аукционов и утверждение нормативов минимальной обеспеченности площадью торговых объектов позволит муниципальным органам реализовывать более эффективную политику в сфере развития торговой деятельности и обеспечения доступности населения основными социально значимыми продовольственными товарами.