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Пермь: новости дня


23:06 | 15.03.2018

Пермяки выберут лучшие проекты благоустройства краевой столицы

16 марта в Фестивальном доме откроется интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь – мое будущее». На ней будут представлены более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в столице Пермского края. Сегодня, в канун открытия, выставку посетили губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Наряду с уже известными проектами аэропорта, биопарка, железнодорожного вокзала, набережной, на выставке представлены и новые. В частности, в Фестивальном доме можно будет ознакомиться с «Портом «Любимов», «Районом Университетским», «Культурным Разгуляем» и «Новой Мотовилихой».

Жители и гости краевой столицы узнают, как будут выглядеть обустроенные парки, скверы и сады, в том числе Балатовский парк, скверы перед гостиницей «Урал», на улице Гашкова и на улице Краснополянской, а также долина реки Егошихи около памятника В. Н. Татищеву в Первогороде и сад им. Н. В. Гоголя на верхней набережной. Как отметил Максим Решетников, в этом году обсуждается и реализуется большое количество изменений в облике Перми: «Многие из представленных проектов будут реализованы в ближайшем будущем, некоторые находятся в стадии обсуждения. Все эти проекты могут быть реализованы, все возможные изменения представлены здесь максимально подробно. Поэтому нам важно, чтобы жители, эксперты, архитекторы и депутаты посмотрели, погрузились в атмосферу и высказали свое мнение. Всегда можно что-то изменить, дополнить», — рассказал губернатор.

Проекты будут представлены в виде 10 мультимедийных экспозиций, в числе которых интерактивная сенсорная карта всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиа-экранами.

«В экспозиции мы старались показать проекты «в объеме» и дать возможность посетителям представить себя в центре новых улиц, площадей и даже отправить себе привет из будущего», — рассказывает руководитель фестиваля «Пермский период. Новое время» Антон Клепиков. Посетители выставки могут принять участие в выборе лучшего проекта. Пока это можно сделать на площадке Фестивального дома, где расположена выставка, а после ее окончания голосование переместится на портал «Управляем вместе».

Выставка будет работать с 16 по 31 марта в Фестивальном доме на эспланаде. Часы работы: вторник-пятница с 18.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 21.00.

© «Вечерние Ведомости»

 


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