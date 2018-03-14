Пермь: новости дня
23:06 | 15.03.2018
Пермяки выберут лучшие проекты благоустройства краевой столицы
Наряду с уже известными проектами аэропорта, биопарка, железнодорожного вокзала, набережной, на выставке представлены и новые. В частности, в Фестивальном доме можно будет ознакомиться с «Портом «Любимов», «Районом Университетским», «Культурным Разгуляем» и «Новой Мотовилихой».
Жители и гости краевой столицы узнают, как будут выглядеть обустроенные парки, скверы и сады, в том числе Балатовский парк, скверы перед гостиницей «Урал», на улице Гашкова и на улице Краснополянской, а также долина реки Егошихи около памятника В. Н. Татищеву в Первогороде и сад им. Н. В. Гоголя на верхней набережной. Как отметил Максим Решетников, в этом году обсуждается и реализуется большое количество изменений в облике Перми: «Многие из представленных проектов будут реализованы в ближайшем будущем, некоторые находятся в стадии обсуждения. Все эти проекты могут быть реализованы, все возможные изменения представлены здесь максимально подробно. Поэтому нам важно, чтобы жители, эксперты, архитекторы и депутаты посмотрели, погрузились в атмосферу и высказали свое мнение. Всегда можно что-то изменить, дополнить», — рассказал губернатор.
Проекты будут представлены в виде 10 мультимедийных экспозиций, в числе которых интерактивная сенсорная карта всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиа-экранами.
«В экспозиции мы старались показать проекты «в объеме» и дать возможность посетителям представить себя в центре новых улиц, площадей и даже отправить себе привет из будущего», — рассказывает руководитель фестиваля «Пермский период. Новое время» Антон Клепиков. Посетители выставки могут принять участие в выборе лучшего проекта. Пока это можно сделать на площадке Фестивального дома, где расположена выставка, а после ее окончания голосование переместится на портал «Управляем вместе».
Выставка будет работать с 16 по 31 марта в Фестивальном доме на эспланаде. Часы работы: вторник-пятница с 18.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 21.00.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
15.03.2018
23:06 | 15.03.2018
Пермяки выберут лучшие проекты благоустройства краевой столицы
21:59 | 15.03.2018
Заместитель Бастрыкина приедет в Екатеринбург и встретится с горожанами
21:20 | 15.03.2018
Мошенников, похитивших 60 миллионов рублей, будут судить в Екатеринбурге
20:12 | 15.03.2018
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин ответил на вопросы пермяков в городском call-центре
20:06 | 15.03.2018
В Перми увековечили память Михаила Гуренева и Николая Коротаева
20:02 | 15.03.2018
Промышленность Прикамья нуждается в высококвалифицированных кадрах
19:42 | 15.03.2018
Городские власти обсудили с активистами пермских ТОС планы по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки
19:29 | 15.03.2018
Новый питомник под Екатеринбургом и меры по гуманизации обращения с бродячими животными
18:50 | 15.03.2018
Екатеринбургскому серийному угонщику велосипедов назначили наказание
18:37 | 15.03.2018
ЧМ-2018: режим оперативной готовности
18:33 | 15.03.2018
В Прикамье предстанет перед судом экс-глава сельского поселения
18:22 | 15.03.2018
На Урале торговец контрафактом пытался дать взятку полицейскому
18:12 | 15.03.2018
На Южном Урале пройдет очередной конкурс энергетиков «Надёжный партнёр — Золотая опора»
18:05 | 15.03.2018
Анатолий Литовченко принял новые наказы жителей поселка Новосинеглазово
17:54 | 15.03.2018
Трамвайные пути в Перми соединят Парковый с центром
17:09 | 15.03.2018
В Свердловской области стартовала подготовка к весеннему паводку
17:09 | 15.03.2018
Минстрой установил для Свердловской области среднюю стоимость социального «квадрата»
16:49 | 15.03.2018
Бывший глава Октябрьского района теперь будет занимать важную должность в Екатеринбургском метрополитене
16:41 | 15.03.2018
Пермское отделение ОНФ присоединилось к акции «Моя семья — мои истоки»
16:24 | 15.03.2018
«Уралэнергомонтаж» заставили выплатить 175 млн зарплатных долгов
16:12 | 15.03.2018
В парке Маяковского пройдет конкурс на лучшую временную скульптуру к чемпионату мира по футболу — 2018
16:09 | 15.03.2018
На площади Кургана 18 марта пройдет праздничный концерт в честь годовщины воссоединения с Крымом
15:56 | 15.03.2018
Гендиректор «НПО автоматики» отказался судиться с возглавляемым им предприятием и руководителями Роскосмоса
15:53 | 15.03.2018
В Курганской области направят на развитие АПК 816 миллионов рублей
15:31 | 15.03.2018
Евгений Ройзман обнародовал сведения о своих доходах за 2017 год
15:25 | 15.03.2018
В воскресенье в Перми изменится движение общественного транспорта
15:07 | 15.03.2018
Глава МИД РФ: «Господство Запада приходит к концу»
15:06 | 15.03.2018
Жительница Екатеринбурга лишилась дорогого внедорожника из-за долгов за коммунальные услуги
15:06 | 15.03.2018
Житель Прикамья осужден за мошенничества в отношении пенсионерок
14:57 | 15.03.2018
Губернатор Курганской области выступил с обращением к жителям региона
14:51 | 15.03.2018
В Кировграде женщину отправили лечить туберкулез принудительно
14:08 | 15.03.2018
В Пермском крае начала работу выездная онкополиклиника
13:54 | 15.03.2018
Свердловский облизбирком: к выборам готовы все участки
13:15 | 15.03.2018
За два месяца на Среднем Урале ГИБДД выявила 2300 «уклонистов»
12:51 | 15.03.2018
Сергей Шойгу рассказал о главном принципе в своей работе
12:49 | 15.03.2018
В честь недостроенной телебашни в конце марта откроют выставку
12:48 | 15.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 марта 2018 года
12:34 | 15.03.2018
В Екатеринбурге таможенники задержали мужчину с сюрикеном в чемодане
12:24 | 15.03.2018
В Перми найдены живыми и здоровыми пропавшие подростки
12:16 | 15.03.2018
Делегация ФИФА приедет в Екатеринбург в начале следующей недели
12:13 | 15.03.2018
Пермские энергетики «Т Плюс» провели сервисное обслуживание турбины нового энергоблока Пермской ТЭЦ-9
12:07 | 15.03.2018
В Екатеринбурге открыли новую ледовую арену на Уралмаше
12:03 | 15.03.2018
Губернатор наградил участников Олимпийских игр — 2018 из Прикамья благодарственными письмами
11:46 | 15.03.2018
Аварийным газопроводом в Рефтинском заинтересовалась прокуратура