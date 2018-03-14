Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин ответил на вопросы пермяков в городском call-центре

20:12 | 15.03.2018

Вчера, 14 марта, с 10:00 до 11:00 в рамках прямой телефонной линии в call-центре города Перми председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял 12 звонков. Пермяков интересовали вопросы благоустройства, содержания тротуаров, доступности спортивных объектов.



В частности, ряд звонивших отметили необходимость очистки тротуаров от снега и наледи на улицах Мира, Дениса Давыдова, Героев Хасана от ул. Ижевской до автостанции Южная. Юрий Уткин взял вопрос на контроль, обратившимся будет дан ответ.



В ходе прямой линии спросили и о гимне города Перми. Звонившая хотела уточнить, какова судьба этой идеи. «Это предложение озвучили почетные граждане города Перми в конце прошлого года. Мы сейчас с коллегами подготовили соответствующее изменение в городской Устав, будут назначены публичные слушания. Если идея будет поддержана, Пермская городская Дума разработает правила выбора гимна. Мы этот вопрос будем активно освещать, будет объявлен конкурс, пригласим к участию всех желающих», — отметил Юрий Уткин.



Прозвучали вопросы от жителей Кировского района города Перми по высокой плате за теплоснабжение. Юрий Уткин попросил отправить на его имя все платежные документы для оценки ситуации и проведения необходимых консультаций.



Пермячка рассказала, что жители дома № 7 на ул. Блюхера хотят узнать о вариантах восстановления хоккейной коробки перед домом. Юрий Уткин поддержал инициативу жильцов и пообещал попросить депутата от их округа подключиться к решению проблемы.



«Сегодня в Перми строится немало спортивных объектов именно во дворах, у нас уже действует 35 дворовых площадок, здесь можно заниматься по 21 виду спорта. Наша задача — продолжать эту работу, чтобы вовлекать пермяков в занятия физкультурой и спортом. Кроме того, в Перми вводятся в строй межшкольные стадионы, строятся спортивные залы для учеников образовательных учреждений. Прямая линия показала, что жителей Перми волнуют эти вопросы, депутаты Пермской городской Думы готовы оказать необходимую поддержку», — резюмировал Юрий Уткин.