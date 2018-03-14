В Перми увековечили память Михаила Гуренева и Николая Коротаева

20:06 | 15.03.2018

На здании ПГАТУ имени академика Прянишникова сегодня, 15 марта, установлены мемориальные доски, посвященные доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, основателю пермской школы земледелия Михаилу Гуреневу и доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному деятелю науки РСФСР, кавалеру ордена Ленина Николаю Коротаеву.



В мероприятии приняли участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, проректор по научно-инновационной работе ПГАТУ имени академика Прянишникова Сергей Елисеев, преподавательский состав, студенты.



«Сегодня особое событие в жизни вуза. Заслуженные деятели науки по праву достойны того, чтобы их имена были увековечены на этом здании в центре Перми. Они своим трудом и служением любимому делу сделали так, что мы им сегодня благодарны. Пусть их деятельность и жизненный путь станут для студентов примером для подражания», — подчеркнул Алексей Грибанов.