Рубрика: Новости дня
18:46 | 21.02.2018
В Правила землепользования и застройки города Перми подготовлены очередные изменения
Первый документ подготовлен на основании заявления ООО «Талант-Пермь». В частности, предлагается установить территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении территории, ограниченной ул. Сивкова, ул. Карпинского, ул. Формовщиков, ул. Танкистов в Индустриальном районе города Перми. В данный момент земельный участок расположен в двух территориальных зонах Ж-1 (Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше), Ц-2 (Зона обслуживания и деловой активности местного значения). Публичные слушания были проведены в соответствии с законодательством.
Вторым документом предлагается включить в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) земельный участок по ул. Рыбацкой, 5 в Ленинском районе города Перми.
Члены комитета одобрили изменения и рекомендовали их к рассмотрению на пленарном заседании Пермской городской Думы 27 февраля.
© «Вечерние Ведомости»
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