В Правила землепользования и застройки города Перми подготовлены очередные изменения

18:46 | 21.02.2018

На заседании комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории депутаты рассмотрели три проекта решения «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143».



Первый документ подготовлен на основании заявления ООО «Талант-Пермь». В частности, предлагается установить территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении территории, ограниченной ул. Сивкова, ул. Карпинского, ул. Формовщиков, ул. Танкистов в Индустриальном районе города Перми. В данный момент земельный участок расположен в двух территориальных зонах Ж-1 (Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше), Ц-2 (Зона обслуживания и деловой активности местного значения). Публичные слушания были проведены в соответствии с законодательством.



Вторым документом предлагается включить в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) земельный участок по ул. Рыбацкой, 5 в Ленинском районе города Перми.



Члены комитета одобрили изменения и рекомендовали их к рассмотрению на пленарном заседании Пермской городской Думы 27 февраля.