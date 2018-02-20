Депутат Пермской гордумы Алексей Грибанов в рамках TED-конференции «Мой выбор» встретился с молодежью

18:30 | 21.02.2018

Встреча пермских старшеклассников с представителями политики, культуры, спорта и бизнеса в формате TED-конференции «Мой выбор» организована с целью привлечения внимания молодежи к проблеме важности и ответственности жизненного выбора. Учащиеся смогли познакомиться с успешными людьми, прислушаться к их мнению и задать интересующие вопросы. Организатором конференции выступила инициативная группа педагогов школы дизайна «Точка» - призеры конкурса проектов «Педагогические стартапы».



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов поделился с аудиторией своим видением проблемы юношеского выбора, ответил на вопросы ребят. Он также рассказал о возможности реализовать себя в рамках Молодежного кадрового резерва и Молодежного парламента города Перми.



«Мы сегодня говорим про ваш выбор, но не каждый из вас готов именно создать свой бизнес. Только от 2 до 5% молодых людей в России нацелены на это. В других странах эта цифра доходит до 50%. Мы живем в очень интересное время, сейчас с учетом развития интернета зачастую школьники знают больше, чем преподаватели. Как дать современное образование, какие знания вложить в ребенка, чтобы они не устарели – это сегодня очень важно и выходит на первый план. Советую вам во время обучения уже присматриваться к своей будущей профессии и уже начинать пробовать себя в деле, набираясь опыта для того, чтобы в дальнейшем проще трудоустроиться», - отметил в своем выступлении Алексе Грибанов.



Спикерами конференции также стали генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов, балетмейстер и художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник, бизнесмен Михаил Болтунов, участница конкурса «Мисс Студенчество России» Мария Трубинова.



В ходе конференции были подведены итоги городского конкурса на лучший эскиз арт-объекта «Выбор за мной». Победителем была признана работа «Кубик Рубика» учащейся школы №9 Алены Демидовой.