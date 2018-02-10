В Перми подвели промежуточные итоги реализации проекта по созданию гериатрической службы

18:32 | 11.02.2018

В пятницу, 9 февраля, на базе Верхне-Курьинского геронтологического центра состоялись совещания по реализации в Пермском крае проекта «Территория заботы» Минздрава РФ с приглашением супервизора по сестринскому уходу Министерства здравоохранения по Южному округу государства Израиль Клавдии Консон. В них приняли участие министр социального развития края Павел Фокин, заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева, представители регионального министерства здравоохранения, фонда Елены и Геннадия Тимченко, благотворительного фонда «Старость в радость».



Клавдия Консон как специалист в области гериатрии, психогериатрии и паллиативной медицины уже третий год является консультантом для учреждений социальной сферы Пермского края по разработке индивидуальных программ ухода за пожилыми людьми, проживающих в домах-интернатах. Также она проводит семинары, на которых делится опытом, как осуществляется сестринский уход в Израиле.



В прошлом году Прикамье стало участником пилотного проекта Минздрава РФ «Территория заботы». Напомним, в крае открылись гериатрические кабинеты в пяти медицинских организациях Перми, Чайковского, Кудымкара и Березников. Прошли обучение 14 врачей-гериатров, 20 медицинских сестер и 35 социальных работников.



Представители минсоцразвития и минздрава края на совещаниях подвели промежуточные итоги реализации проекта. Между ведомствами налажено взаимодействие в интересах людей старшего поколения, подписаны необходимые нормативные документы. Было озвучено, что в регионе проведен мониторинг и в социальной сфере, и в здравоохранении, охвачено анкетированием и осмотром порядка 15 тыс. пожилых людей. Врачи-гериатры начали проводить комплексную гериатрическую оценку возрастных пациентов, разрабатывать индивидуальные планы дальнейших действий. В ближайшее время планируется синхронизировать данные двух министерств и составить электронный регистр гериатрических больных.



Как отметила на совещании заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева, приемная является площадкой для реализации партийного проекта «Старшее поколение» и тесно сотрудничает с министерствами социального развития и здравоохранения региона в решении разных вопросов, с которыми приходят пожилые люди. Налажено взаимодействие с главным внештатным гериатром Минздрава РФ Ольгой Ткачевой, в декабре 2017 года она провела в Перми краевую научно-практическую конференцию «Гериатрия – инвестиции в будущее».



- Приемная является неким мостиком между властью и населением. Мы показываем органам власти срез социальных вопросов, с которыми приходят люди, вместе их решаем. Сегодня обсуждалась также важная тема, что нет ничего зазорного в том, что родственники помещают пожилого человека в интернат, такая практика является нормой во всем мире. Необходимо менять менталитет общества, информировать. К информационной работе мы как общественная организация готовы подключиться, чтобы менять сознание людей, - сказала Елена Савельева.



По словам Клавдии Консон, образовательные семинары, которые уже на протяжении трех лет проводятся в Перми для работников социальных учреждений, будут организовываться и для медицинского персонала по профилю «Гериатрия».



- Персонал должен получать образование, связанное с методиками ухода за пожилыми людьми. Мы делимся нашим опытом по организации безопасной среды для пожилых. Научили социальных работников, как работать мультидисциплинарной бригадой, то есть это не только врачи, но и логопеды, психологи и т.д. Самая главная задача, чтобы у человека сохранялись функции к самообслуживанию, - отметила Клавдия Консон.



Кстати, 8-9 февраля в Верхне-Курьинском геронтологическом центре прошел очередной семинар для соцработников. Его посетили фельдшеры, медсестры, специалисты по реабилитации, психологи домов-интернатов для престарелых и психоневрологических интернатов из Чайковского, Кудымкара, Соликамска, Губахи, Перми. Лекции прочитала преподаватель Университета Бен-Гурион (Беер-Шева, Израиль) Шуля Велькин.