Рубрика: Новости дня
18:32 | 11.02.2018
В Перми подвели промежуточные итоги реализации проекта по созданию гериатрической службы
Клавдия Консон как специалист в области гериатрии, психогериатрии и паллиативной медицины уже третий год является консультантом для учреждений социальной сферы Пермского края по разработке индивидуальных программ ухода за пожилыми людьми, проживающих в домах-интернатах. Также она проводит семинары, на которых делится опытом, как осуществляется сестринский уход в Израиле.
В прошлом году Прикамье стало участником пилотного проекта Минздрава РФ «Территория заботы». Напомним, в крае открылись гериатрические кабинеты в пяти медицинских организациях Перми, Чайковского, Кудымкара и Березников. Прошли обучение 14 врачей-гериатров, 20 медицинских сестер и 35 социальных работников.
Представители минсоцразвития и минздрава края на совещаниях подвели промежуточные итоги реализации проекта. Между ведомствами налажено взаимодействие в интересах людей старшего поколения, подписаны необходимые нормативные документы. Было озвучено, что в регионе проведен мониторинг и в социальной сфере, и в здравоохранении, охвачено анкетированием и осмотром порядка 15 тыс. пожилых людей. Врачи-гериатры начали проводить комплексную гериатрическую оценку возрастных пациентов, разрабатывать индивидуальные планы дальнейших действий. В ближайшее время планируется синхронизировать данные двух министерств и составить электронный регистр гериатрических больных.
Как отметила на совещании заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева, приемная является площадкой для реализации партийного проекта «Старшее поколение» и тесно сотрудничает с министерствами социального развития и здравоохранения региона в решении разных вопросов, с которыми приходят пожилые люди. Налажено взаимодействие с главным внештатным гериатром Минздрава РФ Ольгой Ткачевой, в декабре 2017 года она провела в Перми краевую научно-практическую конференцию «Гериатрия – инвестиции в будущее».
- Приемная является неким мостиком между властью и населением. Мы показываем органам власти срез социальных вопросов, с которыми приходят люди, вместе их решаем. Сегодня обсуждалась также важная тема, что нет ничего зазорного в том, что родственники помещают пожилого человека в интернат, такая практика является нормой во всем мире. Необходимо менять менталитет общества, информировать. К информационной работе мы как общественная организация готовы подключиться, чтобы менять сознание людей, - сказала Елена Савельева.
По словам Клавдии Консон, образовательные семинары, которые уже на протяжении трех лет проводятся в Перми для работников социальных учреждений, будут организовываться и для медицинского персонала по профилю «Гериатрия».
- Персонал должен получать образование, связанное с методиками ухода за пожилыми людьми. Мы делимся нашим опытом по организации безопасной среды для пожилых. Научили социальных работников, как работать мультидисциплинарной бригадой, то есть это не только врачи, но и логопеды, психологи и т.д. Самая главная задача, чтобы у человека сохранялись функции к самообслуживанию, - отметила Клавдия Консон.
Кстати, 8-9 февраля в Верхне-Курьинском геронтологическом центре прошел очередной семинар для соцработников. Его посетили фельдшеры, медсестры, специалисты по реабилитации, психологи домов-интернатов для престарелых и психоневрологических интернатов из Чайковского, Кудымкара, Соликамска, Губахи, Перми. Лекции прочитала преподаватель Университета Бен-Гурион (Беер-Шева, Израиль) Шуля Велькин.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
11.02.2018
20:29 | 11.02.2018
«Уралочка» одержала победу над подмосковной командой в заключительном туре Суперлиги
18:32 | 11.02.2018
В Перми подвели промежуточные итоги реализации проекта по созданию гериатрической службы
18:23 | 11.02.2018
Более 300 социальных проектов предложили к реализации жители Прикамья
18:21 | 11.02.2018
На всероссийских соревнованиях по подводному спорту пермячки установили личные рекорды
18:20 | 11.02.2018
В Прикамье стартует информационная кампания «Судебные приставы — детям»
18:19 | 11.02.2018
В Подмосковье в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 погибли более 70 человек
17:17 | 11.02.2018
В Екатеринбурге пройдет фестиваль ландшафтного искусства
15:38 | 11.02.2018
В Екатеринбурге на перекрестке Чусовского и Московского трактов столкнулись автомобили
15:27 | 11.02.2018
Новым чемпионом WBA Continental и IBF Baltic стал Мухаммад Якубов
13:47 | 11.02.2018
В Тавде устраняют последствия крупной коммунальной аварии
13:37 | 11.02.2018
На катке в Первоуральске умер мужчина
13:34 | 11.02.2018
Евгений Куйвашев, Антон Шипулин и Сергей Чепиков обсудили создание многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге
13:31 | 11.02.2018
Сотрудники полиции отвезли парашютистов, прыгнувших в Екатеринбурге с недостроенной телебашни, в ОП № 5
12:51 | 11.02.2018
В Горнозаводске местная жительница осуждена за производство тысячных купюр компьютерным способом
12:24 | 11.02.2018
Главный пиарщик проекта ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге покинул свой пост
12:16 | 11.02.2018
В Индустриальном районе Перми идут аварийные работы
12:13 | 11.02.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге из-за пакета чипсов случилась драка между охранником и посетителями
11:13 | 11.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 февраля 2018 года
10:48 | 11.02.2018
Найден мальчик, пропавший вчера утром в Екатеринбурге
10:39 | 11.02.2018
В Екатеринбург привезли чудотворную икону
10:22 | 11.02.2018
Вчера в Екатеринбурге противники сноса недостроенной телебашни собрались на митинге
17:47 | 10.02.2018
На Уралмаше дети спрятались за стеллажами в продуктовом магазине и устроили ночную вечеринку
17:17 | 10.02.2018
СвЖД определила победителей фотоконкурса «Люди. Поезда. Дороги»
16:31 | 10.02.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге вновь похолодает
15:04 | 10.02.2018
Жительница Нижнего Тагила чуть не задушила свою соседку, когда та попросила уступить ей дорогу
14:31 | 10.02.2018
На Урале после пожара обнаружены три трупа с ножевыми ранениями
14:29 | 10.02.2018
150 молодых бойцов махали кулаками в Каменске-Уральском
14:19 | 10.02.2018
Пропавшего вчера на Уралмаше пенсионера нашли на трассе под Березовским
13:22 | 10.02.2018
Умер Яков Авдеевич Спектор — председатель Общественной палаты и почётный гражданин Екатеринбурга
13:11 | 10.02.2018
В частном секторе на Уралмаше сгорел дом
12:20 | 10.02.2018
«Лыжня России»: каким был массовый лыжный забег в этом году
11:59 | 10.02.2018
Стаи волков в Свердловской области нападают на деревни и похищают собак
11:11 | 10.02.2018
Можно строить ковчег: из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицы Чапаева и Большакова
11:08 | 10.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 февраля 2018 года
10:32 | 10.02.2018
В районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге эвакуируют машины, мешающие уборке снега
10:15 | 10.02.2018
Двое молодых людей попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе в районе Юго-Западный
21:06 | 9.02.2018
Евгений Куйвашев заручился поддержкой президента РАН в продвижении заявки на ЭКСПО-2025
19:21 | 9.02.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял участие в XXVII отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
19:10 | 9.02.2018
Депутат Тимофей Чащихин принял участие в семинаре по размещению наружной рекламы в Перми
19:01 | 9.02.2018
В Перми наградили победителей, призеров и участников муниципального конкурса «Учитель года — 2018»
18:52 | 9.02.2018
Свердловский Фонд капремонта взыскал с должников около миллиарда рублей
18:52 | 9.02.2018
Зауральские следователи проводят проверку по факту гибели младенца в многодетной семье
18:30 | 9.02.2018
В Екатеринбурге из-за обнаружения бесхозного предмета оцеплено здание института МЧС