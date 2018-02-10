Более 300 социальных проектов предложили к реализации жители Прикамья

18:23 | 11.02.2018

Департамент общественных проектов администрации губернатора Пермского края завершил прием заявок на участие в краевом конкурсе социальных и гражданских инициатив (проектов).



Всего на конкурс поступило 339 проектов, что на 55 инициатив (16,6%) больше, чем в прошлом году. Некоммерческие организации Прикамья представили проекты, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку ветеранских организаций, социальную поддержку и защиту граждан, развитие детского и молодежного общественного движения и другие.



Итоги конкурса будут определены до 19 апреля 2018 года.



Больше всего заявок поступило по направлению «Предоставление краевых грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив» - заявилось 193 проекта. По направлению расходов «Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих долгосрочные проекты (инициативы)» заявилось 20 организаций. По направлению расходов «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций» представлено 60 инициатив. В направление расходов «Предоставление на конкурсной основе субсидии общественным организациям, занимающимся патриотическим воспитанием» поступило 66 проектов.



Напомним, что конкурс проводится краевой администрацией для поддержки некоммерческих организаций Прикамья. Грантовый фонд конкурса составляет более 69,5 млн рублей.



Получить более подробную информацию о конкурсе и его условиях можно на admin.permkrai.ru/social/podderzhka-obshchestvennykh-initsiativ/kraevoy-konkurs-sotsialno-znachimykh-proektov/kraevoy-konkurs-sotsialno-znachimykh-proektov.