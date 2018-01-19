Рубрика: Новости дня
16:51 | 21.01.2018
В Пермском крае сданы в эксплуатацию первые пункты весогабаритного контроля
Автоматические пункты контроля за дорожным движением интеллектуальной транспортной системы установлены на трех участках автомобильных дорог: Горнозаводск — граница Свердловской области (70-й км), Полазна — Чусовой (76 км + 100 м), Голдыри — Орда — Октябрьский (поворот на Орду). Обработку данных будет вести информационная система автоматизации расчета ущерба за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Как пояснили в региональном минтрансе, система весогабаритного контроля состоит из тензорезисторных датчиков, встроенных в дорожное покрытие, и лазерных детекторов для определения габаритов транспортного средства, установленных на металлических опорах над автодорогой.
Система автоматически определяет габаритные размеры и массу автотранспорта, осевые нагрузки, количество колес на оси, а также тип транспортного средства. Она также распознает регистрационные знаки автомобилей, скорость и направление движения, расположение на дороге и наличие разрешения на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В случае превышения допустимых параметров и при отсутствии специального разрешения на перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов система автоматически формирует материалы для дальнейшего вынесения постановления об административном правонарушении. Кроме того, установленные комплексы фотовидеофиксации способны выявлять транспорт, находящийся в розыске.
По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, основная цель краевых властей — обеспечить сохранность и более длительную эксплуатацию дорожной инфраструктуры в регионе. «Наша задача не только ремонтировать дороги, но и сохранять то, что построено. Для этого разработана концепция развития системы видеонаблюдения и весогабаритного контроля, — рассказывает министр. — В общей сложности на региональных трассах будет установлено 14 автоматических пунктов весогабаритного контроля и 59 видеокамер дополнительно к тем, что уже есть».
Напомним, в конце 2017 года в Пермском крае был реализован первый этап установки системы весогабаритного контроля. До марта 2018 года система будет находиться в тестовом режиме для отладки межсистемного взаимодействия. В текущем году предполагается завершить второй этап — установить еще 11 пунктов и 56 камер видеонаблюдения.
Заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Цыганков подчеркивает, что автоматизированные пункты весогабаритного контроля — это инновационный проект. «Система состоит из встроенных в дорожное покрытие датчиков и установленных камер, которые позволяют производить все измерения транспорта без остановки или снижения скорости в режиме 24/7. И при этом обеспечивает стопроцентный охват потока транспортных средств», — рассказывает Р. Цыганков.
Предполагается, что в перспективе система интеллектуального весогабаритного контроля позволит снизить количество сверхнормативного транспорта, проезжающего без соответствующего разрешения и компенсации, на территории Прикамья. Кроме того, система будет способствовать увеличению срока службы дорожного покрытия и искусственных сооружений, повысит уровень безопасности дорожного движения.
Отметим, согласно данным Росавтодора, на автомобильных дорогах России ежемесячно фиксируется от 100 до 200 тыс. нарушений весогабаритных нормативов у фур, что приводит к миллиардам ущерба для государства. По подсчетам ведомства, один грузовик, нарушающий нормативы, приносит автодороге такой же ущерб, как 50 тысяч легковых автомобилей. При этом сегодня около 30 % тяжеловесного транспорта нарушают существующие нормы.
© «Вечерние Ведомости»
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