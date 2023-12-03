Эксперты ЭИСИ: абсолютное большинство россиян хотят, чтобы Владимир Путин выдвинулся на новый срок

Марина Осипова © Вечерние ведомости

7 декабря на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».Тема особенно актуальна, отметила модератор круглого стола Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, ведь именно 7 декабря в Совете Федерации объявили дату проведения выборов президента в 2024 году - 17 марта.Выборы - это показатель нормальности общества, стабильности политической ситуации, и наша страна демонстрирует эту нормальность и стабильность. Людям важно иметь возможность воспользоваться своим избирательным правом, несмотря ни на что. Это показывают и социологические данные, которые представил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов:«Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы президента России, это высокий показатель. 84% россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично. Среди декларирующих участие в выборах - 92%. 89% россиян считают выборы президента РФ важным событием для страны. Среди декларирующих участие в выборах – 94%. 78% опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах президента. Этот показатель подтверждает значимость предстоящих выборов для россиян. Среди базовых мотивов участия в выборах у людей - патриотический (91%) и мотив будущего, связанный с семьей (68%)».Большинство россиян уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, и этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы. Россияне верят своему президенту. Люди уверены - нет такого человека, кому можно доверить столь высокую миссию, кто сможет качественно продолжить все то, что начал Владимир Путин. Это подтверждают данные исследования Фонда «Общественное мнение», которые озвучила управляющий директор проектов Фонда Лариса Паутова.«Президентские выборы - старт для всей индустрии опросов. Большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы. Сейчас очень важно восприятие политика. В ответе на вопрос: «Какие эмоции у Вас чаще вызывает Владимир Путин» респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность.74% опрошенных уверены, что Владимир Путин понимает заботы простых людей, и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее. В целом в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни, считает бОльшая часть респондентов», - добавила эксперт.То, что в обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина, неудивительно, уверен Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ:«В обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина для участия в выборах президента. А кто ещё может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще, к победе нашей правоты. Участие президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания», - отметил эксперт.Участие в демократических процедурах - это гражданский долг. Это очень важно. Эти процедуры были присущи нашей политической культуре практически с первых веков нашего государства, подчеркнул политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков:«Данные социологических опросов позволяют судить и о базовых мотивах участия избирателей в предстоящих выборах. С одной стороны, это понимание того факта, что участие обеспечит надежность, стабильность, уверенность в будущем. С другой стороны, это гордость за страну, за лидера, это продолжающийся эффект консолидации вокруг флага. Можно прогнозировать, что предстоящее голосование будет ценностно мотивированным. Людям важно воспользоваться своим избирательным правом, прежде всего, с точки зрения личных интересов, в силу стремления обеспечить надежное будущее для своих детей, семей, близких людей, ради сохранения политической и экономической стабильности. С другой стороны, присутствует и надличностный фактор, обусловленный патриотическим самосознанием и коллективными целями».По словам Глеба Кузнецова, руководителя Экспертного совета ЭИСИ, Запад не упустит возможности вмешаться в российские президентские выборы, как делал это всегда.«Выборы в России будут проходить не только в России, но и в контексте внешнеполитических отношений нашей страны. У оппонентов есть цель нанести России стратегическое поражение. Основные инструменты для этого: непризнание выборов, провокации, утверждения, что выборы прошли нечестно, неправильно. Тем не менее, легитимность этих выборов будет обеспечена за счёт высокого уровня участия граждан и их высокого доверия», - пояснил эксперт.В завершение дискуссии эксперты отметили: все социологические опросы показывают, насколько высок запрос на то, чтобы Владимир Путин не оставлял пост президента, и насколько высока важность выборов для населения.