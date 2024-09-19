Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих: Гибкая налоговая политика стимулирует экономическое развитие региона

12.46 Четверг, 19 сентября 2024
zsperm.ru
В Прикамье вводят новые льготы для ИТ-бизнеса и капиталоемких объектов.

Депутаты Законодательного собрания в первом чтении поддержали инициативу губернатора Дмитрия Махонина о предоставлении налоговых льгот ИТ-компаниям и гостиничному бизнесу Прикамья. Также принятый законопроект предполагает налоговые послабления для инвестиционных проектов в рамках концессионных соглашений.

Согласно принятым изменениям, в региональное налоговое законодательство для компаний – резидентов технопарка в сфере высоких технологий, а так же индустриального (промышленного) парка действие пониженных налоговых ставок будет продлено до 1 января 2030 года. На сегодня они составляют по УСН - 2% по режиму «доходы» и 7% по режиму «доходы минус расходы». Такие же налоговые ставки будут установлены для компаний, включенных в реестр аккредитованных ИТ-компаний или реестр российского ПО. Для них

налоговая льгота будет действовать до 1 января 2028 года.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, гибкая налоговая политика стимулирует экономическое развитие региона. «Сегодня в Прикамье идут масштабные стройки, появляются важнейшие социальные объекты, развиваются высокие технологии. Все это результат продуманной налоговой политики», – отметил спикер.

В отношении капиталоемких проектов с использованием механизма концессии принятый законопроект вводит льготу на имущество организаций. По условиям сумма расходов на создание объекта концессии должна быть не менее 10 млрд. рублей. Льгота не распространяется в отношении строителей автомобильных дорог, так как они уже освобождены от уплаты налога на имущество. Также из числа получателей льготы исключены тарифные организации и организации в сфере обязательного медицинского страхования.

Для гостиниц категории выше трех звезд скорректированы параметры применения действующей налоговой льготы на имущество. Так, новый расчет позволит включить в состав налогового вычета площадь холла, коридоров, административных и служебных помещений. По условиям в строительство или реконструкцию гостиниц необходимо вложить более 500 млн. рублей.

Согласно документу, с 2026 года начнется постепенный рост налоговых ставок на дорогостоящее имущество, а именно на объекты, чья кадастровая стоимость более 300 млн. рублей. Планируется, что к 2031 году налоговая ставка на такое имущество составит 2,5%.

Также изменения предполагают отмену невостребованной льготы по уплате налога на имущество в отношении объектов культурного наследия (ОКН). Согласно пояснительной записке, с 2019 пользователей этой льготы нет. Чаще налогоплательщики используют альтернативный механизм поддержки «Аренда за рубль», который позволяет предоставлять ОКН в пользование на льготных условиях: при выполнении реставрационных работ аренда 1 кв.м. составит 1 рубль.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
На полмиллиона рублей в Серове оштрафовали компанию за организацию детского отдыха в тайне от ведомств
19 сентября 2024
В центре Екатеринбурга дают бесплатные уроки езды на электросамокатах
13 сентября 2024
На станции метро «Уралмаш» заработали новые турникеты
17 сентября 2024
В Екатеринбурге зоопарк поздравили с днём рождения
18 сентября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Объекты Коми-Пермяцкого округа вошли в туристические кластеры Прикамья
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:46 Валерий Сухих: Грамотная бюджетная политика позволяет выполнять социальные обязательства перед жителями на должном уровне
10:59 Валерий Сухих: Стипендия – это не только финансовая помощь, но и инструмент мотивации для студентов
10:50 Должник, лишившись права распоряжаться квартирой, выплатил кредитные долги
18:05 Эксперты регионального Управления Росреестра проконсультировали более 50 жителей Перми, Березников и Чайковского
10:41 Пермские приставы-поисковики вернулись с Всероссийской вахты памяти
14:31 Ученые Пермского политеха решили проблему неточности расчета свойств деталей авиакосмического транспорта
14:30 В Пермском крае банк земли для жилищного строительства и туристской деятельности пополнился 338 новыми объектами
17:01 УФНС по Пермскому краю напоминает порядок распределения средств на едином налоговом счете
15:33 Валерий Сухих: Финансовая поддержка – лишь часть комплексного подхода в решении кадрового вопроса
10:25 Благодаря судебным приставам компания из Пермского района возместила моральный вред травмированному работнику
14:49 Разработка ученых Пермского политеха улучшит качество стекла в 2 раза
14:46 Полный и точный реестр недвижимости – гарант объективной кадастровой оценки
10:23 Банк оштрафован за разглашение сведений о наличии у пермяка просроченной задолженности
13:44 Для продажи недвижимости титульному собственнику необходимо свидетельство о праве на наследство
13:38 Изобретение ученых Пермского политеха предотвратит разрушение канализаций
10:01 Два жителя Пермского края, имеющие полумиллионные долги по алиментам, отправились в зону СВО
14:28 Землепользователям можно записаться на проведение профилактического визита и консультирования на Госуслугах
14:26 Исследование ученых Пермского политеха позволит разрабатывать новые лекарственные препараты для местной анестезии
17:47 Валерий Сухих: Качество дорог напрямую влияет на уровень жизни, имидж и экономику Прикамья
14:25 Прикамский Росреестр разъясняет, как садоводам поделить общие сотки
14:23 Ученые Пермского политеха изучили возможность очистки промышленных стоков от тяжелых металлов кормовыми дрожжами
Все новости
19:52 Россияне стали чаще покупать мопеды и квадроциклы в кредит
16:28 В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, пишут СМИ
15:41 Бакальчук заявила о попытке захватить офисы в Москве, три человека ранены
15:11 СК: задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов
13:59 Российским школам порекомендовали принимать в класс не более трех детей иностранных граждан
13:26 В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой ученик напал на одноклассников
12:46 Матвиенко: движение чайлдфри нужно запрещать законодательно
19:11 В крупных российских компаниях растет спрос на продакт-менеджеров
16:59 СКР: с начала года возбуждено 497 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
16:41 Суд в Москве выпустил из СИЗО директора парка «Патриот»
16:11 Парламент Франции утвердил процедуру импичмента Макрона
15:13 В Красноярске задержаны 9 человек по делу о смертельных медуслугах
13:25 В Подмосковье мигрантам запретят продавать уличную еду и алкоголь
12:48 СК: в Москве задержан бывший адвокат Эльман Пашаев
17:44 В Армавире осудили подростка за подготовку к массовому убийству в школе
16:38 Путин подписал Указ о штатной численности ВС РФ
15:09 СМИ: задержан глава «ЕРСМ Сибири» в связи с хищением 2,5 млрд рублей
12:19 СК: по факту нападения на школьников в Челябинске возбуждены уголовные дела
11:59 СМИ: у напавшего на детей челябинского школьника с собой были молоток, нож и пистолет
11:26 В Челябинске школьник напал на учеников и педагогов, есть пострадавшие
15:34 Банк России повысил ключевую ставку до 19%
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK