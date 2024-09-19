Валерий Сухих: Гибкая налоговая политика стимулирует экономическое развитие региона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Прикамье вводят новые льготы для ИТ-бизнеса и капиталоемких объектов.Депутаты Законодательного собрания в первом чтении поддержали инициативу губернатора Дмитрия Махонина о предоставлении налоговых льгот ИТ-компаниям и гостиничному бизнесу Прикамья. Также принятый законопроект предполагает налоговые послабления для инвестиционных проектов в рамках концессионных соглашений.Согласно принятым изменениям, в региональное налоговое законодательство для компаний – резидентов технопарка в сфере высоких технологий, а так же индустриального (промышленного) парка действие пониженных налоговых ставок будет продлено до 1 января 2030 года. На сегодня они составляют по УСН - 2% по режиму «доходы» и 7% по режиму «доходы минус расходы». Такие же налоговые ставки будут установлены для компаний, включенных в реестр аккредитованных ИТ-компаний или реестр российского ПО. Для нихналоговая льгота будет действовать до 1 января 2028 года.По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, гибкая налоговая политика стимулирует экономическое развитие региона. «Сегодня в Прикамье идут масштабные стройки, появляются важнейшие социальные объекты, развиваются высокие технологии. Все это результат продуманной налоговой политики», – отметил спикер.В отношении капиталоемких проектов с использованием механизма концессии принятый законопроект вводит льготу на имущество организаций. По условиям сумма расходов на создание объекта концессии должна быть не менее 10 млрд. рублей. Льгота не распространяется в отношении строителей автомобильных дорог, так как они уже освобождены от уплаты налога на имущество. Также из числа получателей льготы исключены тарифные организации и организации в сфере обязательного медицинского страхования.Для гостиниц категории выше трех звезд скорректированы параметры применения действующей налоговой льготы на имущество. Так, новый расчет позволит включить в состав налогового вычета площадь холла, коридоров, административных и служебных помещений. По условиям в строительство или реконструкцию гостиниц необходимо вложить более 500 млн. рублей.Согласно документу, с 2026 года начнется постепенный рост налоговых ставок на дорогостоящее имущество, а именно на объекты, чья кадастровая стоимость более 300 млн. рублей. Планируется, что к 2031 году налоговая ставка на такое имущество составит 2,5%.Также изменения предполагают отмену невостребованной льготы по уплате налога на имущество в отношении объектов культурного наследия (ОКН). Согласно пояснительной записке, с 2019 пользователей этой льготы нет. Чаще налогоплательщики используют альтернативный механизм поддержки «Аренда за рубль», который позволяет предоставлять ОКН в пользование на льготных условиях: при выполнении реставрационных работ аренда 1 кв.м. составит 1 рубль.