Валерий Сухих: Регион продолжает последовательную политику в решении кадрового вопроса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Молодежный парламент поддержали повышение стипендий для студентов и выплаты молодым учителям.По итогам первого заседания осенней сессии молодые парламентарии рекомендовали краевому парламенту принять соответствующие законопроекты.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект об увеличении размера «губернаторской» стипендии до 6 500 рублей в месяц, а повышенной дополнительной стипендии – до 12 700 рублей в месяц. Также инициатива предполагает новый механизм ее назначения – первокурсники, поступившие на приоритетные для региона направления, получат повышенную дополнительную стипендию. Она будет назначаться на конкурсной основе.Кроме того, молодые парламентарии рассмотрели законопроект об увеличении выплат молодым учителям при трудоустройстве в два раза — с 50 до 100 тысяч рублей. Напомним, при первом трудоустройстве в образовательное учреждение после окончания вуза педагогам выплачивают единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей. Ежегодно его получают около 400 молодых специалистов.По словам спикера Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, дополнительные меры поддержки дополнят существующую в регионе систему поддержки молодых специалистов. «Регион продолжает последовательную политику в решении кадрового вопроса. Для привлечения молодых специалистов в отрасль необходимо оказывать всестороннюю государственную поддержку. Профессия педагога должна снова стать привлекательной для молодежи – это принципиально важная задача для всех уровней власти», – подчеркнул парламентарий.Оба проекта закона члены краевого Молодежного парламента единогласно поддержали и рекомендовали к принятию депутатами Законодательного собрания. Ожидается, что инициативы будут рассмотрены старшими коллегами в рамках заседания на следующей неделе.По словам председателя краевого Молодежного парламента Арсения Коротовских, молодые парламентарии также активно работают над совершенствованием механизмов поддержки студентов. «Напомню, ранее Молодежный парламент разработал закинициативу, позволяющую большему числу студентов претендовать на именные стипендии Пермского края», – напомнил Арсений Коротовских.