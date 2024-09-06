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«Добровольцы Донбасса» организуют выставку портретов участников СВО

12.53 Среда, 11 сентября 2024
С 19 октября по 11 ноября в ДК Солдатова г. Перми пройдет уникальная выставка портретов участников специальной военной операции под названием «СВОИ». Она организована Благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса» и нацелена на увековечение памяти о героизме тех, кто защищал родину.

Выставка приглашает соприкоснуться с историями солдат, которые стали свидетелями и участниками ключевых моментов современной истории. Каждое произведение несет в себе не только художественный смысл, но и эмоциональную нагрузку, рассказывая о судьбах людей, их стремлениях и мечтах, о том, что они пережили на фронте и в тылу.

Посетители смогут увидеть картины, созданные как профессиональными художниками, так и любителями, которые в своих работах передают уважение и благодарность защитникам Отечества. Экспозиция станет важной платформой для диалога о войне и мире, о цене победы и стойкости духа.Помимо портретов, будут представлены работы кузнеца из Донецка, который привнесет элементы традиционного народного искусства в общую концепцию выставки.

В рамках выставки также планируются тематические мероприятия, включающие лекции, встречи с ветеранами и мастер-классы, которые позволят углубить понимание происходящего. Это уникальная возможность для каждого из нас отдать дань уважения настоящим героям нашего времени.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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