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Валерий Сухих: Пермский край установит межпарламентские связи с Луганской Народной Республикой
zsperm.ru
В Законодательное собрание края внесён проект постановления об утверждении Соглашения между Законодательным собранием Пермского края и Народным Советом ЛНР. Текст документа планируется утвердить на очередном пленарном заседании. Сотрудничество парламентов станет ещё одним шагом в укреплении связей между двумя регионами.
Соглашение позволит установить и в дальнейшем развивать межпарламентские связи, расширить деловые и дружественные контакты, а также обмениваться информацией и опытом в области законотворческой деятельности.
По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, начало сотрудничества двух парламентов станет еще одним закономерным шагом в укреплении связей между двумя регионами. «Пермский край и Луганская Народная Республика близки. Луганский Северодонецк – подшефный город Прикамья. Соглашение между парламентами – логичное продолжение нашего сотрудничества. Это позволит совершенствовать нормативные базы двух регионов, обменяться опытом парламентской работы», – отметил спикер краевого парламента.
Соглашение позволит установить и в дальнейшем развивать межпарламентские связи, расширить деловые и дружественные контакты, а также обмениваться информацией и опытом в области законотворческой деятельности.
По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, начало сотрудничества двух парламентов станет еще одним закономерным шагом в укреплении связей между двумя регионами. «Пермский край и Луганская Народная Республика близки. Луганский Северодонецк – подшефный город Прикамья. Соглашение между парламентами – логичное продолжение нашего сотрудничества. Это позволит совершенствовать нормативные базы двух регионов, обменяться опытом парламентской работы», – отметил спикер краевого парламента.
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