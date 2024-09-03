Возрастное ограничение 18+

Объекты Коми-Пермяцкого округа вошли в туристические кластеры Прикамья

11.46 Среда, 4 сентября 2024
pemkrai.ru
На выездном заседании правительства Пермского края в Коми-Пермяцком округе под председательством Дмитрия Махонина обсудили развитие туристического потенциала в муниципалитете. Министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина доложила, что в соответствии со Стратегией развития туризма в крае до 2035 года Коми-Пермяцкий округ определен в туристскую рекреационную территорию «Парма», а территории Кудымкарского (город Кудымкар) и Юсьвинского муниципальных округов – в туристский кластер «Коми-Пермяцкий». К приоритетным для развития видам туризма здесь относятся культурно-познавательный и этнографический.

По данным Пермьстата и мониторинга территорий, за прошлый год округ посетили более 60 тысяч туристов и экскурсантов, количество гостей в коллективных средствах размещения составило порядка 8 тысяч человек. В сравнении с 2021 годом отмечается рост на 90,5%, что говорит о высоком интересе к территории.

«Кудымкар включен в ТОП-10 туристически привлекательных городов нашего региона, – прокомментировала Юлия Ветошкина. – Это действительно уникальная, перспективная территория с необычной коми-пермяцкой культурой, уникальными гастрономическими традициями. Разнообразна и событийная повестка территории: ежегодно здесь проводится около 20 мероприятий как всероссийского, так и межмуниципального уровня, посещаемость которых составляет более 40 тысяч человек».

Министерство по туризму Пермского края ведет системную работу по предоставлению мер поддержки округу. Текущей осенью планируется объявление конкурсного отбора на предоставление субсидии муниципальным образованиям на обустройство туристского центра города в 2025 году. Кудымкар готовит заявку для участия в конкурсном отборе. Субсидия позволит выполнить работы по благоустройству, которые повысят доступность объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и позволят максимально интегрировать объекты культурного наследия в пешеходные экскурсии.

Среди других мер поддержки, оказываемых Коми-Пермяцкому округу, – выпуск туристического путеводителя, развитие системы туристской навигации. Например, в 2024 году появились знаки туристской навигации в Гайнском муниципальном округе и на федеральной трассе А-153, которая ведет в Кудымкар. Для проведения событийных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Коми-Пермяцкого округа, Центром развития туризма передана мобильная туристская инфраструктура, включая четыре мобильных кондиционера, три бензогенератора и шесть брендированных шатров 4х4 м.

Одним из ключевых событий в сфере туризма стало открытие в 2023 году в г. Кудымкаре Туристического информационного центра «Басок Парма». ТИЦ стал прекрасным местом для знакомства с местной культурой, туристическими ресурсами округа, здесь представлена сувенирная продукция мастеров округа, книги, варенья и другие дары Коми-Пермяцкой земли, информация о достопримечательностях, турах, гостиничных заведениях, объектах общепита. Кроме того, здесь проходят мастер-классы народных мастеров.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил краевым Агентству по развитию малого и среднего предпринимательства, минэку и минтуризма выстроить совместную работу с предпринимателями, которые развивают туристические информационные центры, в том числе в Коми-Пермяцком округе. Глава региона подчеркнул, что подобное малое и среднее предпринимательство дает возможность создавать новые рабочие места, получать доход, а также благоприятно влияет на развитие экономики территорий.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Восемь проектов из Свердловской области вошли в лонг-лист премии «Жить вместе»
03 сентября 2024
В этом году в Свердловской области резко вырос спрос на китайские автомобили
28 августа 2024
К первому сентября в столицу Урала привезли более 200 тонн цветов
28 августа 2024
Более 25 тысяч детей из Екатеринбурга отдохнули за лето в загородных лагерях
28 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:45 «Уралкалий» поздравил первоклассников Березников и Соликамска с Днем знаний
13:25 Ученые Пермского политеха нашли способ снизить дефекты при изготовлении деталей
13:23 В МФЦ Пермского края вновь пройдет день консультаций по вопросам регистрации недвижимости
18:29 Ученые Пермского политеха разработали стойкое защитное покрытие для инструментов и деталей машин
10:21 Уроженка Пермского края погасила задолженность только после ареста квартиры
16:16 Валерий Сухих: Учет лесного хозяйства – важная работа на уровне муниципалитета и всего региона
15:48 Ученые ПНИПУ нашли способ прогнозировать эффективность газовых скважин с точностью 95%
12:19 В Пермском крае судебные приставы предотвратили пожар
16:13 Угарный газ под контролем: ученые Пермского политеха повысили безопасность промышленных объектов
14:00 «Добровольцы Донбасса» организовали концерты в Луганске и Пермском госпитале ветеранов
10:24 Судебные приставы взыскали ущерб, причиненный хищением в крупном размере
15:51 Ученые Пермского политеха разработали рекомендации, как продлить срок службы свайного фундамента
09:55 Кружева для защитников родины: кунгурские приставы плетут маскировочные сети для участников СВО
14:10 Ученые Пермского политеха разработали технологию 3D-печати сердечно-сосудистых стентов из биоразлагаемых полимерных материалов
10:29 В отношении жительницы Перми, пытавшейся дать взятку судебному приставу, возбуждено уголовное дело
15:26 Более 50 жителей Пермского края получили в июле консультации по услугам Росреестра в МФЦ
15:22 Как сильно городская промышленность влияет на здоровье людей, поможет выяснить методика ученых Пермского политеха
09:44 Судебные приставы помогли прикамцу восстановить трудовые права
14:37 «Уралкалий» отмечает День шахтера
13:36 Приставы нашли подход к должнику через беседу
12:06 Валерий Сухих: Тема здравоохранения является одной из самых обсуждаемых, потому что развитие отрасли было и остается приоритетной задачей
Все новости
17:46 Всем пользователям Авито из Белгородской и Курской областей доступна льготная доставка за один рубль
14:21 На выборах в Саксонии АдГ занимает второе место
12:39 На местных выборах в Тюрингии побеждает правая «Альтернатива для Германии»
10:37 На Камчатке найдены тела всех 22 погибших в результате крушения вертолета
10:03 В Белгороде в результате обстрела разрушен детский сад
09:34 Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде
12:04 Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии
19:57 Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги
18:24 СМИ: Павла Дурова доставили в парижский суд
17:46 ВЦИОМ: затраты на подготовку ребенка к школе выросли до 53 тысяч рублей
16:42 Бренды на онлайн-платформах в условиях высокой конкуренции ищут новые форматы рекламы
16:30 Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камере в кабинете гинеколога ГКБ Уфы
15:03 Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
13:09 WSJ: в 2018 году Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
12:16 В ФСБ заявили о задержании шести россиян, готовивших нападение на церковь в Ингушетии
11:36 Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют рейсы в целях безопасности
17:03 Сервис Авито Путешествия вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов
13:26 Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK