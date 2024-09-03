Объекты Коми-Пермяцкого округа вошли в туристические кластеры Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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На выездном заседании правительства Пермского края в Коми-Пермяцком округе под председательством Дмитрия Махонина обсудили развитие туристического потенциала в муниципалитете. Министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина доложила, что в соответствии со Стратегией развития туризма в крае до 2035 года Коми-Пермяцкий округ определен в туристскую рекреационную территорию «Парма», а территории Кудымкарского (город Кудымкар) и Юсьвинского муниципальных округов – в туристский кластер «Коми-Пермяцкий». К приоритетным для развития видам туризма здесь относятся культурно-познавательный и этнографический.По данным Пермьстата и мониторинга территорий, за прошлый год округ посетили более 60 тысяч туристов и экскурсантов, количество гостей в коллективных средствах размещения составило порядка 8 тысяч человек. В сравнении с 2021 годом отмечается рост на 90,5%, что говорит о высоком интересе к территории.«Кудымкар включен в ТОП-10 туристически привлекательных городов нашего региона, – прокомментировала Юлия Ветошкина. – Это действительно уникальная, перспективная территория с необычной коми-пермяцкой культурой, уникальными гастрономическими традициями. Разнообразна и событийная повестка территории: ежегодно здесь проводится около 20 мероприятий как всероссийского, так и межмуниципального уровня, посещаемость которых составляет более 40 тысяч человек».Министерство по туризму Пермского края ведет системную работу по предоставлению мер поддержки округу. Текущей осенью планируется объявление конкурсного отбора на предоставление субсидии муниципальным образованиям на обустройство туристского центра города в 2025 году. Кудымкар готовит заявку для участия в конкурсном отборе. Субсидия позволит выполнить работы по благоустройству, которые повысят доступность объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и позволят максимально интегрировать объекты культурного наследия в пешеходные экскурсии.Среди других мер поддержки, оказываемых Коми-Пермяцкому округу, – выпуск туристического путеводителя, развитие системы туристской навигации. Например, в 2024 году появились знаки туристской навигации в Гайнском муниципальном округе и на федеральной трассе А-153, которая ведет в Кудымкар. Для проведения событийных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Коми-Пермяцкого округа, Центром развития туризма передана мобильная туристская инфраструктура, включая четыре мобильных кондиционера, три бензогенератора и шесть брендированных шатров 4х4 м.Одним из ключевых событий в сфере туризма стало открытие в 2023 году в г. Кудымкаре Туристического информационного центра «Басок Парма». ТИЦ стал прекрасным местом для знакомства с местной культурой, туристическими ресурсами округа, здесь представлена сувенирная продукция мастеров округа, книги, варенья и другие дары Коми-Пермяцкой земли, информация о достопримечательностях, турах, гостиничных заведениях, объектах общепита. Кроме того, здесь проходят мастер-классы народных мастеров.По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил краевым Агентству по развитию малого и среднего предпринимательства, минэку и минтуризма выстроить совместную работу с предпринимателями, которые развивают туристические информационные центры, в том числе в Коми-Пермяцком округе. Глава региона подчеркнул, что подобное малое и среднее предпринимательство дает возможность создавать новые рабочие места, получать доход, а также благоприятно влияет на развитие экономики территорий.