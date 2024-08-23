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Жители обеих столиц и других регионов проявляют интерес к новостройкам Перми

13.23 Среда, 28 августа 2024
Пресс-служба МегаФон
Жители регионов страны стали чаще присматриваться к строящейся недвижимости в Пермском крае. С января по июль их активность на сайтах застройщиков многоэтажных домов выросла в 2,7 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. К такому мнению пришли аналитики МегаФона на основе анализа обезличенных данных пользовательских обращений к 23 специализированным ресурсам.

Наибольший интерес к новостройкам Перми проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Нижегородской, Свердловской и Кировской областей, Краснодарского края и Башкортостана. На потенциальных покупателей из этих регионов приходится 86% трафика, который ведет на сайты пермских застройщиков.

Например, в этом году нижегородцы стали в 8 раз чаще интересоваться пермскими новостройками, а трафик кировчан и краснодарцев на сайты местных строительных компаний вырос в 3 раза. Жители северных регионов также демонстрируют высокую активность – на 80% вырос спрос у потенциальных покупателей из Ханты-Мансийского автономного округа.

Непосредственно жители Пермского края отдают предпочтение местным девелоперам: на них приходится почти 70% суммарного дата-трафика тематических сайтов. Самыми популярными месяцами для подбора новой недвижимости оказались март и апрель.

«Пермь – активно развивающий город-миллионник, где созданы условия для получения технического образования и творческого развития, трудоустройства и ведения бизнеса. Регион известен своими фестивалями и мероприятиями, на которые приезжают туристы со всех уголков страны. Все это повышает узнаваемость края и интерес потенциальных инвесторов. Со своей стороны, мы активно развиваем телеком-инфраструктуру. С начала года инженеры МегаФона модернизировали свыше 150 базовых станций, а по данным экспертов международной компании, в Перми медианная скорость скачивания по итогам первого полугодия 2024 года составила 33 Мбит/с, что выше, чем в целом по России», – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Андрей Шмалев.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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