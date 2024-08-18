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Валерий Сухих: Муниципалитеты Прикамья успешно привлекают дополнительное финансирование на преображение своих территорий

13.20 Вторник, 27 августа 2024
zsperm.ru
Стали известны победители Всероссийского конкурса проектов по благоустройству «Малые города и исторические поселения».

Поддержку получили инициативы по преображению общественных пространств в Осе, Соликамске, Березниках, Усолье и Кудымкаре по национальному проекту «Жильё и городская среда». В основе проектов – преображение берегов рек, прудов или исторических мест. Планируется, что за счет федеральных средств в ближайшее время будут обустроены детские зоны, пирсы, места отдыха, смотровые площадки, амфитеатры, визит-центры и спортивная инфраструктура. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как отметил председатель Законодательного cобрания Прикамья Валерия Сухих, муниципалитеты Прикамья успешно используют федеральные механизмы привлечения дополнительных финансов на преображение своих территорий. «Для наших территорий это не первый опыт получения федеральной поддержки на благоустройство общественных пространств. Подобная практика должна быть продолжена на всей территории нашего региона. Мы должны делать всё для развития комфортной среды проживания как в городах, так и в небольших населенных пунктах», – отметил спикер.

На полученные средства в Соликамске планируют благоустроить территорию в районе музея-заповедника «Сользавод» – «Слобода солеваров». Предусмотрены и тематические арт-объекты «Солевары» и «Сользавод». В Березниках планируют продолжить благоустройство территории музея «Усолье Строгановское». Проект предполагает обновление промышленной зоны музея, восстановление исторической структуры кварталов, строительство понтонного моста. Архитекторы предложили также создать «парк руин» и аллею к Никольскому храму.

Проект «Три сюжета» в Осинском округе направлен на развитие общественного пространства вдоль реки Камы. В проекте предусмотрены зона для тихого отдыха с гамаками, спортивные и детские площадки и даже сцена с амфитеатром. Сами жители Осы предложили установить на набережной «портал» в виде горизонтального колеса обозрения с качелями и павильонами.

Отметим, что это уже не первая инициатива жителей Осинского округа, которая получает поддержку из средств федерального бюджета. С 2021 года проект по благоустройству Ярмарочной площади в г. Осе трижды побеждал во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Идею по обновлению территории предложили ученики осинской школы №2 во время «Парламентского урока» с председателем Законодательного cобрания края Валерием Сухих. Проект ребят был поддержан жителями округа, местной и краевой властью. За счет средств нацпроекта «Жилье и городская среда» удалось построить хоккейную коробку, обустроить площадки для волейбола и фитнеса, а также установить трибуны и модульное здание для переодевания, благоустроить концертное пространство.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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«Ночь музеев» собрала ценителей

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