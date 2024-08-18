На Китайском рынке в Заостровке есть всё, что нужно к новому учебному году

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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За школьной формой для своей дочки Надежда Верещагина приехала на Китайский рынок в Заостровку. Помимо брюк, в списке покупок - рюкзак, блузки, спортивная форма и костюм для танцев. По словам покупательницы, здесь можно найти всё, что нужно. Ещё и скидку сделают.- Мы купили брюки - кстати, очень хорошего качества, - рассказывает пермячка. - Мы здесь одеваемся постоянно. Цены доступные и арендаторы очень хорошие. Всегда сделают приятные скидки!Для мальчиков здесь тоже найдётся форма на любой вкус. Рубашки с длинными и короткими рукавами, брюки, пиджаки, жилетки - выбор есть для школьников любого возраста. Качество, по словам продавцов, отличное:- Нам поставляет товар китайский завод. Есть и хлопок, и стрейч - всё есть.Качество и правда на удивление, отмечают покупатели. Фабричный Китай уже давно находится на хорошем счету как у продавцов, так и у клиентов.- У нас сложились прямые, долголетние отношения с китайскими партнёрами, - рассказывает управляющий «Китай-городом» Олег Давлетшин. - Все представленные на рынке школьные товары - достойного качества и по приемлемым ценам.Кроме того, здесь большой ассортимент фабричной обуви. А обувь - это один из важнейших элементов в гардеробе школьника. Так, например, на рынке в Заостровке можно купить ботинки, мокасины, кроссовки - обувь для улицы для мальчиков и девочек, обувь для спортивного зала, «сменку». И опять же все качественное и по доступным ценам.Немаловажно и то, что все магазины Китайского рынка находятся под крышей. Примерять одежду и обувь детям гораздо удобнее в помещении. Да и теплее.Покупателям это особенно нравится. Особенно постоянным - тем, кто еще помнит старый Китайский рынок:- Мы раньше ходили на старый рынок, там было холодно, и примерять неудобно. Здесь намного лучше, а главное - теплее.Работает Китайский рынок с 8 часов утра до 17 часов со вторника по воскресенье. Добраться до рынка можно на автобусах №64 или №12.