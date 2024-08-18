Возрастное ограничение 18+

На Китайском рынке в Заостровке есть всё, что нужно к новому учебному году

Все товары достойного качества и по вполне доступным ценам

14.37 Вторник, 20 августа 2024
Телекомпания «ВЕТТА»
За школьной формой для своей дочки Надежда Верещагина приехала на Китайский рынок в Заостровку. Помимо брюк, в списке покупок - рюкзак, блузки, спортивная форма и костюм для танцев. По словам покупательницы, здесь можно найти всё, что нужно. Ещё и скидку сделают.

- Мы купили брюки - кстати, очень хорошего качества, - рассказывает пермячка. - Мы здесь одеваемся постоянно. Цены доступные и арендаторы очень хорошие. Всегда сделают приятные скидки!

Для мальчиков здесь тоже найдётся форма на любой вкус. Рубашки с длинными и короткими рукавами, брюки, пиджаки, жилетки - выбор есть для школьников любого возраста. Качество, по словам продавцов, отличное:

- Нам поставляет товар китайский завод. Есть и хлопок, и стрейч - всё есть.

Качество и правда на удивление, отмечают покупатели. Фабричный Китай уже давно находится на хорошем счету как у продавцов, так и у клиентов.

- У нас сложились прямые, долголетние отношения с китайскими партнёрами, - рассказывает управляющий «Китай-городом» Олег Давлетшин. - Все представленные на рынке школьные товары - достойного качества и по приемлемым ценам.

Кроме того, здесь большой ассортимент фабричной обуви. А обувь - это один из важнейших элементов в гардеробе школьника. Так, например, на рынке в Заостровке можно купить ботинки, мокасины, кроссовки - обувь для улицы для мальчиков и девочек, обувь для спортивного зала, «сменку». И опять же все качественное и по доступным ценам.

Немаловажно и то, что все магазины Китайского рынка находятся под крышей. Примерять одежду и обувь детям гораздо удобнее в помещении. Да и теплее.

Покупателям это особенно нравится. Особенно постоянным - тем, кто еще помнит старый Китайский рынок:

- Мы раньше ходили на старый рынок, там было холодно, и примерять неудобно. Здесь намного лучше, а главное - теплее.

Работает Китайский рынок с 8 часов утра до 17 часов со вторника по воскресенье. Добраться до рынка можно на автобусах №64 или №12.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Китайский язык набирает популярность в Екатеринбурге
18 августа 2024
Продавцы на Авито смогут указывать сразу несколько адресов своих точек
15 августа 2024
Свердловские спасатели предупреждают об очень сильных дождях 14 августа
13 августа 2024
В День города в Саду Нурова будут субботничать и слушать концерты
13 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:36 В Березниках судебные приставы взыскали ущерб от кражи предметов дачного обихода
15:39 Валерий Сухих: Увеличение региональной поддержки продиктовано повсеместной востребованностью в людях
11:12 Благодаря жене должник погасил задолженность
11:06 После ДТП с несовершеннолетним велосипедистом мужчина получил срок
13:17 В ближайшие выходные Пермь примет участников финального этапа кубка России в классе аквабайк
11:13 Застройщик заплатил за халатность
11:15 Уголовный штраф списан со счета должника
15:36 Разработка ученых Пермского Политеха ускорит создание цифровых аналогов конструкций
11:28 В Уинском округе построена новая школа
10:16 За бездействие должник получил наказание в виде обязательных работ
10:49 Прикамец погасил долг по алиментам перед совершеннолетним сыном
11:21 Судебные приставы приостановили работу столовой, в которой произошло массовое заражение сальмонеллезом
16:16 В Пермском политехе подвели итоги приемной кампании
09:42 Жительница Прикамья выплатила долг по алиментам сразу после заведения уголовного дела
16:39 Ученые Пермского политеха и Балтийского университета определили лучшую технологию получения биотоплива
15:59 Валерий Сухих: У нас уникальная природа и ландшафты, которые из года в год привлекают всё больше туристов со всего мира
14:44 Ученые Пермского политеха оптимизировали метод перфорации скважин для более эффективной добычи нефти
14:42 Росреестр разъясняет, на что обратить внимание при заключении договора аренды части объекта недвижимости
16:32 В результате комплексных кадастровых работ 2024 года в Пермском крае уже актуализированы сведения о более чем 2,6 тысячи объектов недвижимости
16:30 Исследование ученых Пермского политеха поможет в создании лекарственных препаратов
10:16 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
Все новости
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
13:33 В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
14:36 Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества
13:24 Приморье осталось без света после плановой тренировки на случай аварийного отключения
12:52 Мошенники стали использовать детей в преступных схемах с банковскими картами
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
13:55 Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
18:42 Антарктида переживает тепловую аномалию
17:11 За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
14:39 В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14:24 СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK