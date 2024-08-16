Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья» подарил много эмоций

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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17 августа на территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря состоялся VI Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья», который посетили около 20000 человек из Прикамья и других регионов России. В этом году мероприятие было посвящено Году семьи.Почетными гостями культурно-просветительского мероприятия стали глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, епископ Кудымкарский и Верещагинский Пётр, исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Алексей Смертин.Среди гостей фестиваля также были священнослужители Пермской митрополии, представители краевой власти, представители общественности, многочисленные жители Пермского края и гости Прикамья.Торжественное открытие фестивальной программы состоялось на главной сцене у стен Крестовоздвиженского собора. Со словами приветствия и напутствия к участникам и гостям обратился митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий:- Дорогие друзья! Я сердечно поздравляю всех вас с открытием VI Всероссийского фестиваля православной культуры «Свет Белогорья»!Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин провозгласил этот год Годом семьи. Семья - самое близкое понятие для каждого человека. Это та частица общества, которая воспитывает и провожает в мир каждое новое поколение. Каким выйдет в мир наше будущее поколение, как оно будет относиться к окружающей действительности, как будет любить свою Отчизну, своих родителей - зависит от каждого из нас. Это то, о чем мы должны рассуждать и говорить сегодня, не только в рамках фестиваля, но всегда и везде.Фестиваль является неким посылом для того, чтобы мы задумались об этом и не забывали, что семья призвана освящать каждого, кто ее составляет. Нужно помнить и о том, что без Бога наша жизнь будет неполноценной и искаженной.Не случайно местом проведения фестиваля стал Белогорский монастырь. Это святое место, которое приобщает каждого человека, приходящего сюда, к духовной традиции.Я хочу пожелать, чтобы в семье у каждого из вас была бы любовь, взаимопонимание, терпение, уважение, снисхождение. Такая семья станет золотым вкладом в дело процветания нашего Отечества.Желаю всем нам мира, добра, благополучия и всех благ для каждой семьи!Исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Алексей Смертин поздравил участников и гостей фестиваля и зачитал приветствие губернатора Пермского края Дмитрия Махонина:«Поздравляю с открытием VI Всероссийского фестиваля «Свет Белогорья». Это значимое духовное событие для всех православных. «Свет Белогорья» привлекает тысячи гостей из Прикамья и других регионов, объединяет верой и общими ценностями.В этом году фестиваль проходит под знаком Года семьи, а для православных семья - это малая церковь. Семья и вера составляют основу полной и счастливой жизни.Белогорский монастырь - символ духовного подвига и главная православная святыня Прикамья.Уверен, общими усилиями нам удастся сделать Белогорский монастырь настоящим Уральским Афоном и значимым центром духовных традиций России. Еще раз поздравляю всех с началом Фестиваля «Свет Белогорья»!Специальным приглашенным гостем фестиваля стала народная артистка Российской Федерации Надежда Кадышева с Национальным театром народной музыки и песни «Золотое кольцо» и продолжателем семейной традиции и исполнителем Григорием Кадышевым.В фестивале приняли участие творческие, вокальные и хореографическое коллективы из Перми, Ижевска и Екатеринбурга.Многообразие православной культуры на фестивале было представлено на интерактивных локациях фестиваля: «Колокольный перезвон», «Дом иконы и живописи», «Ремесленный двор», «Фольклорная деревня», «Терем русских игр», «Играй, гармонь», «Русская кухня», «У самовара».Впервые в истории фестиваля к Белогорскому монастырю было совершено мотопаломничество мотоциклистов благотворительного мотосообщества «GoodMoto 59».