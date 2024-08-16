Возрастное ограничение 18+

Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья» подарил много эмоций

12.19 Понедельник, 19 августа 2024
pravperm.ru
17 августа на территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря состоялся VI Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья», который посетили около 20000 человек из Прикамья и других регионов России. В этом году мероприятие было посвящено Году семьи.

Почетными гостями культурно-просветительского мероприятия стали глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, епископ Кудымкарский и Верещагинский Пётр, исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Алексей Смертин.

Среди гостей фестиваля также были священнослужители Пермской митрополии, представители краевой власти, представители общественности, многочисленные жители Пермского края и гости Прикамья.

Торжественное открытие фестивальной программы состоялось на главной сцене у стен Крестовоздвиженского собора. Со словами приветствия и напутствия к участникам и гостям обратился митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий:

- Дорогие друзья! Я сердечно поздравляю всех вас с открытием VI Всероссийского фестиваля православной культуры «Свет Белогорья»!

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин провозгласил этот год Годом семьи. Семья - самое близкое понятие для каждого человека. Это та частица общества, которая воспитывает и провожает в мир каждое новое поколение. Каким выйдет в мир наше будущее поколение, как оно будет относиться к окружающей действительности, как будет любить свою Отчизну, своих родителей - зависит от каждого из нас. Это то, о чем мы должны рассуждать и говорить сегодня, не только в рамках фестиваля, но всегда и везде.

Фестиваль является неким посылом для того, чтобы мы задумались об этом и не забывали, что семья призвана освящать каждого, кто ее составляет. Нужно помнить и о том, что без Бога наша жизнь будет неполноценной и искаженной.

Не случайно местом проведения фестиваля стал Белогорский монастырь. Это святое место, которое приобщает каждого человека, приходящего сюда, к духовной традиции.

Я хочу пожелать, чтобы в семье у каждого из вас была бы любовь, взаимопонимание, терпение, уважение, снисхождение. Такая семья станет золотым вкладом в дело процветания нашего Отечества.

Желаю всем нам мира, добра, благополучия и всех благ для каждой семьи!

Исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Алексей Смертин поздравил участников и гостей фестиваля и зачитал приветствие губернатора Пермского края Дмитрия Махонина:

«Поздравляю с открытием VI Всероссийского фестиваля «Свет Белогорья». Это значимое духовное событие для всех православных. «Свет Белогорья» привлекает тысячи гостей из Прикамья и других регионов, объединяет верой и общими ценностями.

В этом году фестиваль проходит под знаком Года семьи, а для православных семья - это малая церковь. Семья и вера составляют основу полной и счастливой жизни.

Белогорский монастырь - символ духовного подвига и главная православная святыня Прикамья.

Уверен, общими усилиями нам удастся сделать Белогорский монастырь настоящим Уральским Афоном и значимым центром духовных традиций России. Еще раз поздравляю всех с началом Фестиваля «Свет Белогорья»!

Специальным приглашенным гостем фестиваля стала народная артистка Российской Федерации Надежда Кадышева с Национальным театром народной музыки и песни «Золотое кольцо» и продолжателем семейной традиции и исполнителем Григорием Кадышевым.

В фестивале приняли участие творческие, вокальные и хореографическое коллективы из Перми, Ижевска и Екатеринбурга.

Многообразие православной культуры на фестивале было представлено на интерактивных локациях фестиваля: «Колокольный перезвон», «Дом иконы и живописи», «Ремесленный двор», «Фольклорная деревня», «Терем русских игр», «Играй, гармонь», «Русская кухня», «У самовара».

Впервые в истории фестиваля к Белогорскому монастырю было совершено мотопаломничество мотоциклистов благотворительного мотосообщества «GoodMoto 59».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
На день рождения Екатеринбургу подарят авиашоу, выставку машин и фейерверк
16 августа 2024
Ельцин Центр пройдет фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех»
17 августа 2024
Ельцин центр проведет фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех»
17 августа 2024
В Литературном квартале завершается благоустройство к Дню города в Екатеринбурге
10 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:39 Валерий Сухих: Увеличение региональной поддержки продиктовано повсеместной востребованностью в людях
11:12 Благодаря жене должник погасил задолженность
11:06 После ДТП с несовершеннолетним велосипедистом мужчина получил срок
13:17 В ближайшие выходные Пермь примет участников финального этапа кубка России в классе аквабайк
11:13 Застройщик заплатил за халатность
11:15 Уголовный штраф списан со счета должника
15:36 Разработка ученых Пермского Политеха ускорит создание цифровых аналогов конструкций
11:28 В Уинском округе построена новая школа
10:16 За бездействие должник получил наказание в виде обязательных работ
10:49 Прикамец погасил долг по алиментам перед совершеннолетним сыном
11:21 Судебные приставы приостановили работу столовой, в которой произошло массовое заражение сальмонеллезом
16:16 В Пермском политехе подвели итоги приемной кампании
09:42 Жительница Прикамья выплатила долг по алиментам сразу после заведения уголовного дела
16:39 Ученые Пермского политеха и Балтийского университета определили лучшую технологию получения биотоплива
15:59 Валерий Сухих: У нас уникальная природа и ландшафты, которые из года в год привлекают всё больше туристов со всего мира
14:44 Ученые Пермского политеха оптимизировали метод перфорации скважин для более эффективной добычи нефти
14:42 Росреестр разъясняет, на что обратить внимание при заключении договора аренды части объекта недвижимости
16:32 В результате комплексных кадастровых работ 2024 года в Пермском крае уже актуализированы сведения о более чем 2,6 тысячи объектов недвижимости
16:30 Исследование ученых Пермского политеха поможет в создании лекарственных препаратов
10:16 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
14:04 Методика ученых Пермского политеха позволит точнее учитывать влияние температуры на характеристики изделий из полимеров
Все новости
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
13:33 В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
14:36 Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества
13:24 Приморье осталось без света после плановой тренировки на случай аварийного отключения
12:52 Мошенники стали использовать детей в преступных схемах с банковскими картами
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
13:55 Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
18:42 Антарктида переживает тепловую аномалию
17:11 За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
14:39 В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14:24 СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK