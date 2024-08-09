Валерий Сухих: «В Пермском крае важно создать современные и комфортные условия для развития туризма»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Председатели муниципальных дум подготовят рекомендации краевому правительству и органам местного самоуправления по созданию новых туристических направлений в регионе.В Соликамске прошло выездное заседание комиссии Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края по нормотворческой деятельности в области экономической политики, природопользования, собственности и инвестиционной деятельности. На нем участники заседания обсуждали вопрос создания условий для развития туризма в муниципальных образованиях Пермского края.Председатель краевого парламента и Совета представительных органов Пермского края Валерий Сухих ранее отмечал важность развития автотуризма в регионе. «В регионе уже обозначены основные точки притяжения туристов. Сейчас важно создать современные и комфортные условия для развития этой сферы. Кроме того, следует продумать программы развития автомобильного туризма. Соответствующая рекомендация в этом году дана президентом страны Владимиром Путиным», – подчеркнул спикер.Министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина призвала муниципалитеты стать соисполнителями региональной программы по развитию автотуризма до 2035 г. и подключиться к её формированию. Министр предложила представителю комиссии Совета войти в состав рабочей группы по формированию направлений и механизмов поддержки региональной программы развития автомобильного туризма в Пермском крае. Планируется, что программа будет утверждена к концу года.Председатель комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников отметил высокий уровень межведомственного взаимодействия по вопросу развития туризма. «В этом направлении ведется слаженная работа как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Мы рассматриваем меры по господдержке туристической отрасли еще и как способ поддержать и развить бизнес в территориях, повысить инвестиционную привлекательность Пермского края. В этой связи особо хочу отметить Соликамск – как город, являющийся «воротами» для всех, кто приезжает в Верхнекамье».В заседании приняли участие временно исполняющий полномочия главы Соликамского округа Александр Русанов и председатель местной думы Игорь Мингазиев. Сегодня в Соликамске ведется реставрация памятников архитектуры, благоустраивается исторический центр города – например, набережная реки Усолки – Соляная верста, реконструируется музей-заповедник «Сользавод», начато строительство причала для маломерных и круизных судов.По итогам заседания Совет представительных органов направит в адрес регионального правительства предложение поддержать муниципальные образования в развитии придорожного сервиса и инфраструктуры для туристов, путешествующих автотранспортом. А муниципальным образованиям будет рекомендовано проработать с местными предпринимателями возможность реализации проектов по созданию зон торговли сувенирами, фермерскими продуктами, продуктами локальной кухни.