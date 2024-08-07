При поддержке пермских благотворителей дети из ЛНР отдыхают в Ессентуках

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Переговоры с руководством Луганской народной республики по поводу оздоровительного отдыха детей в городе Ессентуки велись около полугода. В июле они вышли в заключительную стадию.Глава ЛНР Леонид Пасечник, министр образования ЛНР Иван Кусов, вице-президент Всероссийской федерации самбо Вячеслав Зубков, фонд «Добровольцы Донбасса», директор санатория «Центр-Союз» Одиссей Кюльбяков и руководитель направления помощи детям Донбасса в фонде «Добровольцы Донбасса», член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Арутюн Арутюнян согласовали место отдыха - это санаторий «Центр-союз» в Ессентуках. Также были согласованы число детей, количество дней отдыха (с 28 июля по 19 августа), питание, поездка из города Антрацит в ЛНР в Ставропольский край и обратно.Сейчас дети из ЛНР отдыхают в Ессентуках. Ежедневно у них экскурсии, прогулки, мероприятия. Руководителем группы является Арутюн Арутюнян. Ребята уже побывали в парке Победы, в детском парке, в кинотеатре, в ВИАР-клубе игровой виртуальной реальности, сходили на каток, покатались на каруселях, посетили лошадиную ферму. А впереди еще много всего: концерт Хора Турецкого, поездка на оленью ферму, в аквапарк, в цирк, экскурсии по Ставропольскому краю.Каждый день наполнен спортивными мероприятиями: ребята играют в волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, настольный теннис, шахматы, трижды в неделю посещают бассейн. А в целом режим санаторный: после обеда тихий час, после ужина дискотека - благодаря поддержке санатория диджей работает специально для детей целый час. Музыку выбирали вместе с детьми. А еще дети проходят обследование и общаются с психологом.- Все дети здоровы, я как представитель Пермского фонда постоянно рядом с ними, отвечаю за их безопасность и досуг, - рассказывает Арутюн Арутюнян. - Все мероприятия организованы и обеспечены силами фонда «Добровольцы Донбасса» и Пермской федерации самбо. Возможность проживания в санатории с усиленным питанием предоставил друг нашего фонда Одиссей Кюльбяков. Мы ходим в кино - едим попкорн, пьём сок, воду и смотрим мультики. В планах у нас ещё посетить страусиную ферму, съездить в Кисловодск, где снимали фильм «Чебурашка», побывать у провала в Пятигорске, на месте дуэли Лермонтова, в цирке, дельфинарии, аквапарке. Каждый день расписан!