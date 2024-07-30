Студенты рассказали о создании комфортной образовательной среды в вузах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Москве состоялся круглый стол «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности: создание комфортной образовательной среды в вузах глазами студентов» с участием студенческого актива российских вузов.В мероприятии также приняли участие член Общественного совета по НОК Лукичев Александр Николаевич и ведущие эксперты федерального оператора оценки качества условий образования ООО «Верконт Сервис» Булаева Наталья Александровна и Ганеев Алексей Рафисович. Круглый стол организован с целью информирования общественности об особенностях проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, ее значимости и эффектах и содействия обмену опытом обеспечения условий для обучения в вузах по программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам.С приветственным словом к студентам – участникам круглого стола обратился член Общественного совета по НОК Лукичев Александр Николаевич, который подчеркнул продуктивность идеи взглянуть на оценку качества условий образования глазами студентов – тех, в чьих интересах данная оценка проводится. Александр Николаевич отметил важность процедуры НОК как фактора, который призван помочь студентам реализоваться в стенах вуза. «Цель высшего образования состоит в том, чтобы подготовить хорошего специалиста, а для этого нужны комфортные условия», – резюмировал спикер, пожелав студентам проявлять активность, создавая комфортную среду в вузе своими руками.Мероприятие прошло в формате открытого диалога экспертов организации-оператора с представителями студенческого актива из разных вузов России (Москва, Пенза, Кубань, Бурятия). В ходе беседы студенты поделились опытом взаимодействия с руководством вузов в решении проблем развития учебной среды, а также рассказали о тех улучшениях, которые они наблюдают на протяжении последних лет как в инфраструктуре вузов, так и в условиях получения образования в целом.Студенты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Никита Аверкин и Анна Грибова рассказали о студенческом совете вуза, который обеспечивает представительство студентов в работе университета, а также об изменениях, коснувшихся учебного пространства и организационно-педагогических условий обучения.По словам Анны Грибовой, в университете создано много условий для развития студентов, и каждый год они дополняются. Однако потребности студентов растут. Чтобы донести их до руководства вуза, активисты участвуют в Учёном совете факультетов и университета, в учебно-методическом совете, напрямую взаимодействуют с проректором по организации учебного процесса, с проректором по учебно-методической работе, с проректором по развитию инфраструктуры вуза. Благодаря этому взаимодействию, например, в вузе по инициативе студентов были установлены специальные станции для зарядки телефонов и ноутбуков. По просьбе обучающихся также закуплены вендинговые автоматы, которые помогают уменьшить очереди в столовой и обеспечить желающих удобным перекусом на переменах. Наиболее ярким инфраструктурным нововведением девушка считает открытие площадки для фиджитал-гольфа, где можно насладиться игрой как в реальности, так и используя VR-технологии.Никита Аверкин отметил, что по инициативе студенческого совета улучшились и организационные условия обучения. Так, было введено студенческое приложение «Академия» для отслеживания успеваемости, посещаемости, удобного доступа к расписанию. В целях дальнейшей автоматизации учебного процесса внедрён электронный журнал посещаемости и успеваемости, который позволяет студенту отслеживать свой прогресс в электронном формате.Как отмечает студент, в вузе повышается роль студенческого самоуправления. Студенты имеют постоянное представительство в значимых комиссиях, например, в стипендиальной комиссии или в комиссии по урегулированию споров. Студенты также не только участвуют в анкетировании как респонденты, но и могут вносить предложения по редактированию вопросов анкет «Преподаватель глазами студентов» и «Удовлетворенность качеством образования». Ребята подчеркнули значимость первого опроса для оценки работы профессорско-преподавательского состава со стороны студентов, поскольку его результаты принимает во внимание ректор в кадровой политике вуза.По словам студентов, вуз с каждым годом совершенствуется, поэтому для студентов комфортные условия получения образования становятся нормой.Особенностями взаимодействия с руководством вуза поделились студентки Пензенского государственного аграрного университета Ненашева Анастасия и Сорокина Алина. Девушки подчеркнули особую роль в коммуникации с администрацией студенческого совета, председатель которого входит в состав Ученого совета университета и ежегодно отчитывается о проделанной работе и озвучивает студенческие инициативы. Также два раза в год проводится открытый диалог активистов университета с руководством, который направлен на решение насущных проблем студенческого сообщества. Так, студентки рассказали, что на последнем заседании была озвучена просьба организовать доставку студентов в университет, который расположен в отдаленном районе города. По итогам обращения студентов руководством было принято решение изменить расписание занятий, сократить количество первых пар, а также выделен автобус для доставки в вуз обучающихся и сотрудников в утренние часы.Как отметили девушки, студенты, предлагающие инициативы, могут получить ректорский грант на развитие своих проектов. Анастасия Сорокина поделилась собственным опытом реализации подобного грантового проекта, направленного на продвижение здорового образа жизни среди молодёжи.Руководство также поддерживает студенческие инициативы, связанные с развитием спортивной инфраструктуры. Например, в этом году для игры в хоккей и фигурного катания была построена хоккейная коробка, которую посещают не только студенты, но и жители микрорайона.В целом, студентки отметили, что инфраструктура вуза очень комфортна для обучения: отремонтировано общежитие, во всех корпусах, соединённых теплыми переходами, действуют буфеты, на территории вуза расположена уютная парковая зона.Студентка Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова Попова Аяна поделилась личной историей перевода с одного факультета на другой, рассказав о содействии, которое ей было оказано со стороны руководства и преподавателей. Девушка отметила, что вуз постоянно совершенствуется, реконструируются объекты инфраструктуры: входная группа, холлы, лестницы, столовая. Всё это создает комфортную атмосферу для учебы и внеуадиторной занятости, которую активно поддерживает руководство вуза. Особенно важно, по словам студентки, что в университете есть психолог, к которому студенты и сотрудники могут обратиться, чтобы справиться с выгоранием или стрессом.Позитивную атмосферу сотрудничества и современные инфраструктурные инновации в родном вузе также отметила студентка Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Положаева Виктория. Девушка рассказал, что в сентябре 2023 года в вузе открыли Центр водных видов спорта, в настоящий момент строится новое общежитие. В таком вузе, как отмечает студентка, «нравится всё», наверное, поэтому девушка решила связать с ним свою дальнейшую профессиональную деятельность.В диалоге со студентами эксперты ООО «Верконт Сервис» Булаева Наталья Александровна и Ганеев Алексей Рафисович отметили характерную особенность студенческих анкет этого года – детальную аргументацию поставленной оценки. По словам Алексея Рафисовича, изменение отношения студентов к анкетированию стало возможным благодаря деятельности Общественного совета по НОК, связанной с повышением объективности проведения этой процедуры и введением персонифицированных QR-кодов, а также благодаря проведенной информационной кампании в поддержку процедуры анкетирования.В заключение пресс-конференции студенты, обсуждая с экспертами влияние процедуры НОК на развитие условий образования, пришли к выводу, что её проведение стимулирует развитие условий образования исходя из результатов, полученных в ходе объективного экспертного анализа учебной среды вуза.