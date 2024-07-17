Валерий Сухих: Ярмарочная площадь – новое место притяжения в Осе, которое привлекает и жителей, и гостей города

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В этом году проходят работы третьего этапа благоустройства центра Осы. Этот проект выбрали сами жители в ходе Всероссийского голосования, а идею предложили школьники во время «Парламентского урока» с председателем Законодательного собрания Пермского края Валерием Сухих.Сейчас в рамках проекта проходит обустройство тротуаров и освещения. Уже проведена планировка территории, прокладка кабелей освещения, установка бортовых камней и асфальтобетонного покрытия. Начались работы по укладке тротуарной плитки.Напомним, идея по благоустройству города Осы родилась в рамках проекта Законодательного собрания Пермского края – Парламентский урок. На нем вместе с депутатами школьники из территорий региона обсуждают актуальные вопросы своих муниципальных образований. Во время Парламентского урока с председателем Законодательного собрания Валерием Сухих ученики школы №2 Осы предложили благоустроить одно из самых популярных мест в своем городе – Ярмарочную площадь. Идея получила поддержку местных и краевых властей и была номинирована на голосование.Проект несколько раз становился победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства и теперь реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На реализацию также выделены средства краевого и местного бюджетов.Ранее председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отмечал, что участие жителей в решении местных вопросов играет важную роль для развития территорий. «Школьники предложили вдохнуть новую жизнь в старую городскую площадь, и горожане их поддержали. Благодаря поддержке губернатора региона и местной администрации удалось создать новое место притяжения в Осе, которое привлекает и жителей, и гостей города», – подчеркнул Валерий Сухих.В 2023 году в рамках реализации второго этапа благоустройства в центре Осы было создано современное концертное пространство: установлена сцена с подиумом, скамейки, урны, заасфальтирована площадь и появился арт-объект «Оса» с декоративной подсветкой.В 2022 году на объекте в рамках первого этапа реализации проекта была установлена новая хоккейная коробка взамен старой, обустроены площадки для волейбола и фитнеса, а также установлены трибуны и модульное здание для переодевания.В дальнейшем на Ярмарочной площади предполагается создание различных функциональных зон, в том числе детской площадки и площадки для тихих игр. Работы четвертого этапа благоустройства общественного пространства будут проведены в 2025 году.