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Валерий Сухих: В Прикамье совершенствуются меры поддержки медицинских и педагогических кадров

11.37 Пятница, 19 июля 2024
zsperm.ru
Комиссия Совета законодателей РФ по образованию и науке подготовила рекомендации по целевому обучению врачей и учителей. Законодатели поддержали решение в ходе обсуждения реализации пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в РФ.

На прошедшем заседании комиссии Совета законодателей РФ по образованию и науке обсудили новый подход в подготовке кадров.

К заседанию комиссии был проведен опрос 83 регионов России. Большинство субъектов отметили высокую потребность в кадрах рабочих профессии, специалистов с инженерно-техническим образованием, в том числе в ОПК. Многие регионы обозначили острую нехватку медицинских и педагогических кадров, особенно в сельской местности и удаленных территориях.

В Прикамье с 2023 года медицинские и педагогические работники могут получить бесплатный земельный участок, если они работают в населенном пункте с численностью населения менее 10 тыс. человек.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, в регионе разработан комплекс мер, который направлен на решение кадрового вопроса в таких важных отраслях, как медицина и образование. «Среди действующих мер поддержки – стипендии для студентов-целевиков, единовременные выплаты, компенсация на аренду жилья, а также предоставление бесплатных земельных участков. Такие льготы могут стать значимым аргументом в пользу решения молодого специалиста остаться работать в сельской местности», – подчеркнул Валерий Сухих.

В ходе обсуждения региональные парламенты отметили важность совершенствования законодательства, в том числе в части финансового обеспечения мер поддержки студентов. Парламентарии также предложили для улучшения качества подготовки инженеров, медиков, учителей, специалистов в сельском хозяйстве сформировать «единое ядро» профильного базового образования с набором фундаментальных дисциплин.

Все предложения будут представлены на заседании президиума Совета законодателей РФ.

В состав Комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке входят председатели парламентов Пермского края, Республики Мордовии, Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Костромской, Самарской, Томской и Херсонской областей, а также руководители профильных комитетов Госдумы России и Совета Федерации. Возглавляет комиссию председатель томского парламента Оксана Козловская.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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