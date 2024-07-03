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Валерий Сухих: Наш конкурс дает возможность участникам внести свой вклад в развитие внутреннего туризма

11.31 Среда, 10 июля 2024
zsperm.ru
В Прикамье проходят съемки фильмов о туристических местах региона. В основе сюжетов – авторские маршруты победителей проекта краевого парламента «Путешествие по Пермскому краю».

Съемки уже прошли в селе Барда, городе Чердыни, поселке Сарс Октябрьского округа и поселке Промысла Горнозаводского округа.

Авторская экскурсия по селу Барда рассказывает о национальных особенностях, традициях и культуре местных жителей. Одним из мероприятий, которые посетила съемочная группа, стал Всероссийский сельский Сабантуй. Туристический маршрут по Чердыни построен на сказках местной писательницы Светланы Володиной. Вместе со съемочной группой воспитанники местного детского сада посетили Чердынские холмы, колокольню Воскресенского собора, Чердынский краеведческий музей им. А.И. Пушкина и др.

Маршрут в поселке Сарс рассказывает о становлении населенного пункта, местных улицах и уникальных жителях округа. Его разработали ученицы Сарсинской школы. Туристический маршрут по поселку Промысла разработала ученица МАОУ СОШ р.п. Теплая Гора. Экскурсия помогает изучить историю и знаковые объекты поселка и знакомит с местом, где был найден первый алмаз.

В этом году также выйдут фильмы о Чернушинском, Уинском и Коми-Пермяцком округах. Сюжеты основаны на туристических маршрутах победителей регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю». Он проводится с 2017 года по инициативе председателя Законодательного Собрания Валерия Сухих. За эти годы участниками конкурса стали более 1500 детей, родителей и педагогов из всех территорий региона.

Как ранее отмечал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, конкурс «Путешествие по Пермскому краю» дает возможность участникам узнать больше о родном регионе и внести свой вклад в развитие внутреннего туризма. «Каждый год на конкурс мы получаем сотни уникальных туристических маршрутов со всех уголков Прикамья. Сегодня, когда в Прикамье активно развивается внутренний туризм, эти проекты будут особенно интересны и самим пермякам, и гостям нашего региона», – подчеркнул спикер.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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