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Академик Геннадий Котельников: Если человек лёг, то он сам себя обрёк

13.50 Понедельник, 8 июля 2024
«АН»
Академик РАН, президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, профессор, почётный ректор СамГМУ, завкафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика А.Ф. Краснова, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников рассказал о том, почему сейчас у ортопедов становится всё больше пациентов и как современная медицина решает проблемы восстановления после травм опорно-двигательного аппарата.

Железные ноги не хуже своих

Люди в возрасте, к сожалению, нередко сталкиваются с такой напастью, как перелом шейки бедра. Для его оперативного лечения нужно срочное эндопротезирование в первые двое суток. Раньше мы, к сожалению, практически не производили своих эндопротезов. Мы делали и делаем космические корабли, атомные подводные лодки и много чего не менее грандиозного и уникального. Но в этом случае бывшие руководители страны решили, что эндопротезы лучше и проще покупать, чем делать самим. Так было во многих отраслях экономики. В итоге мы теряли компетенцию.

Лет пять назад я слушал выступление одного пожилого итальянского профессора, который приехал в Москву на Евроазиатский форум. Я был потрясён тем, как он начал свой доклад. Он сказал, что прооперировал тысячи больных и на первое место ставит эндопротез, который предложил наш соотечественник Константин Сиваш. Этот эндопротез делали где-то на заводе в Москве. А сейчас технологии приходится восстанавливать.

В прошлом году мы прооперировали в клиниках СамГМУ мальчика двенадцати лет. Сделали ему раздвижной эндопротез. Раздвижной, потому что он же ещё растёт! Это наш авторский протез, и мы сделали его сами. А вообще у нас в стране в год ставится в среднем 150-170 тысяч эндопротезов. И никуда нам от производства не уйти. Мы в СамГМУ уже приступили к выпуску эндопротезов в созданном при вузе Центре серийного производства. Будем строить ещё что-то, потому что требуется очень много эндопротезов, и нужно налаживать не штучное производство, а серийный выпуск.

Хрящи можно будет напечатать

Биопечать живых тканей - пока это исключительно научная тема, которая изучается и имеет очень большую перспективу. Артроз, перелом шейки бедра и другие ортопедические диагнозы сопровождаются тем, что истирается хрящ. Под воздействием времени, нагрузок, повышения веса, микротравм. А когда он стирается, то начинают двигаться друг по другу незащищённые костные ткани, появляются и боли, и артроз.

Вот и родилась идея - из сохранившихся клеток хряща изготавливать, условно говоря, протез, каркас, которым можно закрыть костную ткань, и тогда хрящ опять будет скользить по хрящу. В эксперименте уже есть достаточно неплохие результаты. Целое подразделение нашего НИИ под руководством профессора Ларисы Воловой занимается этим вопросом. Работа продолжается, но говорить, что этот способ готов к использованию, ещё рано. Это сложная технология, но я думаю, мы всё равно придём к успешному решению.

От чего болит голова

Голова болит по разным причинам. Но то, что это связано с заболеваниями опорно-двигательной системы, - даже сомнений нет. Взять хотя бы шейный отдел позвоночника. Через шею проходят питающие сосуды, которые снабжают головной мозг кровью и кислородом. Если в шее возникают проблемы, то доступ крови к головному мозгу ухудшается, и он, разумеется, реагирует на это болью. То же касается и верхне-грудного отдела позвоночника. Поясничный отдел позвоночника тоже с этим связан. Головные боли лечат таблетками. Но боль заглушить можно, а что делать с причиной?

Говорят, что каждый – кузнец своего счастья, в нашем случае – кузнец своего здоровья. Каждый сам должен заботиться о своём весе, думать, что он ест, следить за должной физической нагрузкой. Опорно-двигательная система – это не только кости. Это и окружающие их мышцы, и связки тоже. Их нужно держать в тонусе. Если человек лёг, то он сам себя обрёк. Надо двигаться! Эндопротез только помогает человеку, а не вылечивает его.

Подробнее: Академик РАН Геннадий Котельников — о военной медицине и экстремальной хирургии - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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