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Попытки создать аналог человеческого мозга с помощью компьютерных технологий – путь в никуда

11.55 Пятница, 5 июля 2024
О развитии искусственного интеллекта рассказывает академик РАН Игорь Каляев. В мировом рейтинге топ-500 есть только семь российских суперкомпьютеров, лидируют Китай, США и Япония. Производительность российских суперкомпьютеров в 30-40 раз ниже, чем у ведущих стран.

Российскими наши суперкомпьютеры можно назвать с большой натяжкой, поскольку они собраны в основном из зарубежных комплектующих. Соответственно, самые современные комплектующие, особенно сейчас, нам никто не поставит. И тут никакая математическая школа не поможет. Надо просто развивать отечественные технологии создания микроэлектронной компонентной базы. Современные зарубежные микроэлектронные производства работают по технологическим нормам 5-7 нм, а у нас наиболее продвинутое микроэлектронное производство на «Микроне» работает по нормам 65-90 нм. И до тех пор, пока мы не догоним Запад по этим производственным возможностям, мы так и будем отставать.

Но проблема ещё и в том, что наиболее производительные российские суперкомпьютеры принадлежат коммерческим компаниям – «Яндексу», Сбербанку, и задействованы они в первую очередь для решения их корпоративных задач. Поэтому по удельным показателям обеспеченности российских учёных и исследователей суперкомпьютерными ресурсами мы отстаём от мировых лидеров на два порядка.

Что касается искусственного интеллекта, большинство достижений ИИ связаны не с повышением «интеллекта» машин, а просто с ростом их быстродействия и, как следствие, возможностями обработки всё больших массивов данных. Например, суперкомпьютер DeepBlue, впервые обыгравший в 1997 году чемпиона мира по шахматам, был способен анализировать до 200 миллионов шахматных позиций в секунду и прогнозировать развитие ситуации на шахматной доске до 20 шагов вперёд. Очевидно, что человеческий мозг с этим справиться просто не в состоянии.

Что касается возможности создания «железного» аналога человеческого мозга, то пока что это научная фантастика. По моим оценкам, для моделирования 100% активности человеческого мозга в реальном времени нам понадобится суперкомпьютер с производительностью 10 в 21 степени Флопс. Если исходить из сегодняшних технологий, такой суперкомпьютер будет занимать объём, эквивалентный зданию 300х300 метров в основании и 50 метров высотой. Он будет потреблять около 15 ГВатт электроэнергии, что сравнимо с тремя Саяно-Шушенскими ГЭС.

В то же время человеческий мозг занимает всего лишь 0,0015 м3 объёма и потребляет около 20 Ватт. То есть попытки создания аналога человеческого мозга с помощью современных компьютерных технологий – это путь в никуда. Он уводит нас от конечной цели – создания искусственного аналога человеческого мозга, поскольку мозг работает по совершенно другим, до сих пор непонятным нам принципам. Даже если гипотетически когда-нибудь мы создадим полный «железный» аналог человеческого мозга, то он всё равно, с моей точки зрения, останется «грудой железа» и не более того. Должна быть ещё какая-то, до сих пор непонятная нам составляющая. Назовите её «душа» или как-то по-другому, без которой эта «груда железа» мыслить по-человечески не сможет.

Подробнее: Квантовые компьютеры и искусственный интеллект: будущее или фантастика? - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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«АН» © Вечерние ведомости


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