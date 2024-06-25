Валерий Сухих: Нормотворческая работа местных дум играет значимую роль развитии территорий

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Стали известны победители конкурса на лучшую организацию работы представительных органов и на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов в Пермском крае. Оба конкурса ежегодно проводит региональное Законодательное собрание.Организаторы отмечают рост числа участников – этот год стал самым массовым по числу заявок. Так, в конкурсе, где оценивается деятельность самих дум, заявилось 18 территорий, в конкурсе по развитию молодежных парламентов – 12. При этом в 2023 году участвовали 12 и 8 муниципалитетов, соответственно.По словам спикера краевого парламента и председателя Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья Валерия Сухих, нормотворческая работа местных дум играет значимую роль в решении вопросов социально-экономического развития территорий. «Сегодня это такие важные решения, как поддержка семей с детьми, участников СВО, обеспечение медицинскими и педагогическими кадрами, создание условий для реализации молодежи. Безусловно, самые успешные практики должны быть отмечены и использованы на уровне других территорий. Ежегодно мы проводим конкурс, чтобы отметить и поощрить лучших», - отметил спикер.При оценке заявок от представительных органов муниципалитетов жюри учитывали несколько критериев, в том числе: внедрение информационных технологий в нормотворчество, систему контроля собственных решений, обучение депутатов и сотрудников аппарата, работу с молодежью, информирование граждан о деятельности депутатского корпуса, в том числе в социальных сетях.Среди муниципальных образований с численностью населения свыше 30 тысяч человек:1. Дума Кудымкарского муниципального округа;2. Дума Пермского муниципального округа;3. Дума Чусовского городского округа.Среди муниципалитетов с численностью населения менее 30 тысяч человек:1. Дума Бардымского округа;2. Дума Осинского округа;3. Дума Ординского округа.Для развития молодежного парламентаризма на местах краевой парламент проводит конкурс на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов. Он проводится по инициативе Молодежного парламента при Законодательном собрании региона и Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья. На конкурсе оценивается вовлеченность муниципальных молодежных парламентов в нормотворческую деятельность, проведение муниципальных молодежных форумов и активность членов молодежных парламентов в СМИ и социальных сетях.1. Молодежный парламент при Думе Чусовского округа;2. Молодежный парламент при Думе Красновишерского округа;3. Молодежный парламент при Думе Березовского округа.Напомним, сегодня в Пермском крае 38 действующих молодежных парламентов.Победители обоих конкурсов получат денежное вознаграждение. Согласно условиям, сумма может быть направлена на материально-техническое развитие представительного органа, а также развитие деятельности молодежного парламента и т.д.