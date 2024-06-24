Валерий Сухих: Сегодня особенно необходимо беречь и сохранять в регионе будущих специалистов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Руководство краевого парламента провело выездное заседание Консультативного совета. Ключевая тема – реализация закона об образовании в отношении детей с выдающимися способностями.Парламентарии совместно с представителями администрации губернатора и регионального правительства побывали в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете, Пермской краевой специальной музыкальной школе, школе дизайна «Точка» с углублённым изучением математики и английского языка, а также в «Академии первых». В образовательных учреждениях они оценили программы и условия обучения одаренных детей.Так, в ПГГПУ создан «Дом научной коллаборации имени А.А.Фридмана» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Для школьников среднего и старшего возраста разработана специальная программа для профессионального самоопределения в пространстве естественных и технических наук с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.С сентября 2024 года начнется первый учебный год в Краевой специальной музыкальной школе. В ней 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест, амфитеатр, просторный двор со своим стадионом.В школе предусмотрено 280 бюджетных мест. Из 350 обучающихся музыкальной школы 100 иногородних учеников могут проживать в интернате.По словам председателя Законодательного собрания Прикамья Валерия Сухих, сегодня особенно необходимо беречь и сохранять в регионе будущих специалистов. «В условиях серьезного кадрового дефицита регионы вынуждены конкурировать за умы и таланты. Воспитание и поддержка одаренных детей – серьезная часть этой работы вдолгую. В Пермском крае выстроена многоступенчатая система, которая позволяет выявлять одарённых детей со школьной скамьи. Но вот как удержать этих ребят в регионе? На решение этой задачи сегодня работает сеть учреждений допобразования, ведущие вузы Прикамья и предприятия – потенциальные работодатели», – отметил спикер.На заседании Консультативного совета свои доклады представили председатель комитета регионального парламента по социальной политике Сергей Ветошкин, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, начальник департамента образования администрации города Перми Ольга Ершова, представитель Контрольно-счетной палаты региона.По информации министерства образования и науки, в 2023 году в Прикамье дополнительным образованием охвачено 86,6% детей в возрасте от 5 до 18 лет, это более 377 тысяч детей. В регионе создаются и новые площадки для допобразования. Среди них – центры образования «Точка роста», «IT-куб», школьные кванториумы.На заседании речь также шла и о материальной поддержке талантливых ребят. В Пермском крае ученики, отличившиеся в учебе, спорте, культуре или науке, получают специальный знак «Гордость Пермского края». В этом году такой знак и премию в 5 000 рублей получили более 600 детей. С 2025 года сумма составит 10 000 рублей. Соответствующую инициативу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина депутаты Законодательного собрания одобрили в мае. Также в регионе действуют выплаты для призеров и победителей школьных олимпиад, именные и дополнительные стипендии для студентов.По итогам заседания депутаты - члены Консультативного совета приняли рекомендации в адрес краевого правительства. Среди них – рассмотреть возможность организовать индивидуальное сопровождение детей – участников олимпиадного движения, расширить практику профильных смен для одаренных детей. Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления Пермского края обеспечить ведение корректного учета в автоматизированной информационной системе «Электронная Пермская Образовательная Система. Дополнительное образование» детей, охваченных дополнительным образованием.