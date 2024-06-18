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Академик Наумкин: Если начнётся столкновение Ирана с США, то иранцы во всём мире выступят на стороне своей родины
О том, что происходит в мусульманском мире и вокруг него, рассказал советский и российский историк-востоковед, исламовед, политолог, доктор исторических наук, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Исламская демократия
Иран – это очень демократическое государство. И это не преувеличение. Когда это говоришь американцам, они начинают хихикать. Но чья бы корова мычала! Демократия в Иране отличается от других, она исламская. Человека, который не продемонстрировал своей верности исламским нормам и не прошёл многоэтапную проверку через все эти советы, могут просто не допустить к выборам. Но сами-то выборы есть, и есть конкуренция. Есть конкурирующая пресса, в том числе прозападная. Есть парламент, в котором представлены политические партии и фракции. Все демократические признаки там имеются.
Да, духовный лидер там – это лидер номер один. Его слово последнее. Президент же в рамках своих полномочий осуществляет административную власть в стране. Часть интеллигенции, получившей образование на Западе, может быть, и хотела бы чего-то другого и критически относится к исламскому правлению. Но огромная масса людей поддерживает эту систему управления страной.
Мечеть Парижской Богоматери
– Мне один француз сказал, что ему гораздо ближе политик-мусульманин, чем местные политики, которые премьер-министром делают гомосексуалиста. Мусульмане же исповедуют традиционные ценности. И так называемая толерантность для них тоже большой раздражитель и причина активизировать политические возможности, чтобы отстаивать эти ценности. Эти люди едут в Европу менять свою жизнь. И уже в Европе они начинают менять её саму для того, чтобы им там удобнее было жить. С одной стороны, они многое делают для того, чтобы стать в Европе своими. А с другой – многое меняют для того, чтобы сама Европа стала для них своей. Эти активность и твёрдость в отстаивании своих интересов делают их привлекательными и для некоторой части коренного населения.
Впрочем, многие из них и сами уже могут себя считать коренными, поскольку живут в Европе на протяжении уже не одного поколения. Да и не надо делать из исламизации Европы страшилку, это часть нормального процесса демографической эволюции. А наша страна даёт всем пример мирного сожительства разных религий и этносов.
Англичанка гадит
– Давайте исходить из того, что мы всегда побеждаем. Вопрос лишь в сроках. Что же до британцев, то они находятся в глубоком кризисе со своим влиянием. Потому что не извлекли уроков из тех приключений, которые сами себе нажили благодаря своим неуёмным амбициям. Да и благодаря своим глупостям тоже. Было время, когда они командовали на Ближнем Востоке. Во время Первой мировой войны они уговорили шарифа Хусейна поддержать их в борьбе с османами. А это прямой потомок пророка Мухаммада. Британцы пообещали шарифу, что в обмен на его помощь будет создано арабское государство. Но обещаний своих англичане, как обычно, не выполнили. В силу своих привычек и убеждений англичане всех обманывают. Они поделили арабский Восток между собой и Францией. Так что доверия к Британии там давно нет и не будет. У арабов очень хорошая память.
Подробнее: Европа выбирает ислам? - Аргументы Недели (argumenti.ru)
Исламская демократия
Иран – это очень демократическое государство. И это не преувеличение. Когда это говоришь американцам, они начинают хихикать. Но чья бы корова мычала! Демократия в Иране отличается от других, она исламская. Человека, который не продемонстрировал своей верности исламским нормам и не прошёл многоэтапную проверку через все эти советы, могут просто не допустить к выборам. Но сами-то выборы есть, и есть конкуренция. Есть конкурирующая пресса, в том числе прозападная. Есть парламент, в котором представлены политические партии и фракции. Все демократические признаки там имеются.
Да, духовный лидер там – это лидер номер один. Его слово последнее. Президент же в рамках своих полномочий осуществляет административную власть в стране. Часть интеллигенции, получившей образование на Западе, может быть, и хотела бы чего-то другого и критически относится к исламскому правлению. Но огромная масса людей поддерживает эту систему управления страной.
Мечеть Парижской Богоматери
– Мне один француз сказал, что ему гораздо ближе политик-мусульманин, чем местные политики, которые премьер-министром делают гомосексуалиста. Мусульмане же исповедуют традиционные ценности. И так называемая толерантность для них тоже большой раздражитель и причина активизировать политические возможности, чтобы отстаивать эти ценности. Эти люди едут в Европу менять свою жизнь. И уже в Европе они начинают менять её саму для того, чтобы им там удобнее было жить. С одной стороны, они многое делают для того, чтобы стать в Европе своими. А с другой – многое меняют для того, чтобы сама Европа стала для них своей. Эти активность и твёрдость в отстаивании своих интересов делают их привлекательными и для некоторой части коренного населения.
Впрочем, многие из них и сами уже могут себя считать коренными, поскольку живут в Европе на протяжении уже не одного поколения. Да и не надо делать из исламизации Европы страшилку, это часть нормального процесса демографической эволюции. А наша страна даёт всем пример мирного сожительства разных религий и этносов.
Англичанка гадит
– Давайте исходить из того, что мы всегда побеждаем. Вопрос лишь в сроках. Что же до британцев, то они находятся в глубоком кризисе со своим влиянием. Потому что не извлекли уроков из тех приключений, которые сами себе нажили благодаря своим неуёмным амбициям. Да и благодаря своим глупостям тоже. Было время, когда они командовали на Ближнем Востоке. Во время Первой мировой войны они уговорили шарифа Хусейна поддержать их в борьбе с османами. А это прямой потомок пророка Мухаммада. Британцы пообещали шарифу, что в обмен на его помощь будет создано арабское государство. Но обещаний своих англичане, как обычно, не выполнили. В силу своих привычек и убеждений англичане всех обманывают. Они поделили арабский Восток между собой и Францией. Так что доверия к Британии там давно нет и не будет. У арабов очень хорошая память.
Подробнее: Европа выбирает ислам? - Аргументы Недели (argumenti.ru)
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