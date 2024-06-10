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Росприроднадзор выдал ПЦБК комплексное экологическое разрешение

14.05 Вторник, 18 июня 2024
Строительство нового водовыпуска ПЦБК на р. Чусовой, 2022 год
Группа предприятий «ПЦБК» в лице ООО «Прикамский картон» получила комплексное экологическое разрешение (КЭР). Такой документ выдаётся в рамках Закона «Об охране окружающей среды» и заменяет собой три действовавших прежде: разрешение на выбросы в атмосферный воздух, разрешение на сбросы в водный объект и лимиты на размещение отходов.

КЭР – это единый комплексный документ, в котором содержатся обязательные к выполнению требования в области охраны окружающей среды с учётом соответствия производства принципам наилучших доступных технологий. По закону такое разрешение до 31 декабря 2024 года обязаны получить около 6 тысяч предприятий. Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что фактически его получили около 13% объектов. Закон предусматривает существенные санкции в случае отсутствия у компании этого документа – от миллионных штрафов до приостановки деятельности предприятия.

Получение КЭР – процесс длительный и сложный. На ПЦБК работа в этом направлении началась ещё в 2021 году: провели оценку уровня экологической и ресурсной эффективности и их соответствия установленным требованиям, разработали и согласовали нормативы, провели инвентаризацию сбросов и выбросов.

Для принятия решения о выдаче КЭР документы от ПЦБК прошли согласования в федеральных и региональных ведомствах: Министерстве промышленности и торговли РФ, Западно-уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора, территориальном органе Росрыболовства, краевом министерстве промышленности и торговли и Госинспекции по экологии и природопользованию Прикамья.

Все этапы были пройдены успешно, и 11 июня предприятие получило КЭР. В разрешении, выданном на семь лет, детально прописаны все экологические параметры и показатели, которые должна соблюдать ПЦБК. Также документ накладывает на предприятие дополнительные обязательства в сфере охраны окружающей среды. Так, в течение четырех лет с момента получения КЭР источники выбросов и сбросов должны быть оснащены системой автоматического контроля показателей, которые будут в режиме онлайн передаваться в Росприроднадзор.

ПЦБК ответственно подходит к соблюдению норм экологического законодательства и является активным участником нацпроекта «Экология». В 2019-2020 годах на предприятии завершилась масштабная модернизация оборудования по проектам «Сила бумаги» и «Сила картона», благодаря чему сократилось удельное потребление воды, пара и электроэнергии, снизилось воздействие на водный объект. В 2021 году компания завершила установку локальных очистных сооружений в цехах, а в 2022 году установила новый водовыпуск. В мае текущего года ПЦБК стала первым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности России, включённым в реестр утилизаторов отходов в рамках института расширенной ответственности производителя.

Напомним, ПЦБК – предприятие полного производственного цикла от переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции, здесь работают 2600 человек. Компания входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в стране, является одним из крупнейших переработчиков вторсырья – мощности предприятия по переработке макулатуры составляют 300 тысяч тонн в год. Каждый двадцатый гофроящик в России выпускает ПЦБК.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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