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Академик РАН Михаил Пирадов: Что делает наш мозг ленивым?

11.27 Вторник, 18 июня 2024
Вице-президент РАН, директор ФГБНУ «Научный центр неврологии», доктор медицинских наук, профессор, академик Михаил Александрович Пирадов поделился интересными фактами и наблюдениями о мозге.

– Я часто привожу пример одного норвежского исследования, в ходе которого проверялся IQ у 34 тысяч европейцев разных стран, национальностей, уровней благосостояния и т.д. Выяснилось, что люди, родившиеся с 1930 по 1980 год, в среднем имеют IQ на 20 пунктов выше тех, кто родился после 1980 года. 20 пунктов – это колоссальная разница. Гаджеты оказались опасной игрушкой, которая делает наш мозг всё более ленивым, и это не может не сказаться уже в ближайшем будущем.

Если говорить об искусственном интеллекте (ИИ), то многие не понимают, какие большие проблемы он принесёт в нашу жизнь в ближайшие 10–20 лет.

ИИ люди будут нужны всё меньше. Уже сейчас в развитых странах мира 2–3% населения, занятые в сельском хозяйстве, покрывают потребности страны в продуктах питания. А 10–15% населения, занятые в производстве, покрывают потребности страны в промышленных товарах.

Прогресс в механизации и роботизации привёл к тому, что там, где раньше требовалось 500 человек, сегодня справляются три оператора, которые только нажимают на кнопки, ставя задачу роботам. Люди в развитых странах всё меньше погружены в сферу производства чего-то материального. У них появилось много свободного времени, которое надо чем-то занять. В какой-то момент ИИ может сказать – люди, мы обеспечим вас едой, одеждой и всем остальным. Так что занимайтесь своими делами, отдыхайте и развлекайтесь, а нам не мешайте. Вы знаете, что в последнее время с лица земли уже исчезло свыше 160 профессий. На очереди - водители, бухгалтеры, юристы, врачи-диагносты, далее до бесконечности. Все последние столетия человечество получало пользу от того, что мы называем научно-техническим прогрессом. Наша жизнь постоянно делалась легче и комфортнее. Но сегодня мы вплотную подошли к этапу, когда мы, как представители человеческой цивилизации, можем стать на этой планете попросту ненужными.

Изучать серьёзно мозг начали века полтора назад. По мере исследований, порой очень изощрённых, учёные поняли, насколько несовершенны наши знания о мозге. По сути, мы в самом начале долгого пути к пониманию, что он такое есть. К примеру – как между собой взаимодействуют 86 миллиардов нейронов, которые в нём содержатся. Всё это остаётся загадкой. Классический пример: в природе есть самый простенький червячок, в организме которого всего 302 нейрона. Для изучения того, как они взаимодействуют между собой, потребовалось пятнадцать лет! Чтобы изучить взаимосвязи 86 миллиардов нейронов, используя все возможности современных компьютеров, нам потребуется четыре миллиарда лет!

Если в ближайшем будущем нейрофизиология сможет хотя бы немного раскрыть потенциал нашего мозга, то трудно даже представить, какие горизонты перед человечеством это раздвинет.

Подробнее: Академик РАН Михаил Пирадов: Умереть здоровым не удастся никому - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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