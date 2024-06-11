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Академик РАН Сергей Чернышёв: Мечту летать быстрее звука не убить

12.12 Понедельник, 17 июня 2024
В этом убежден советский и российский учёный в области аэродинамики, бывший генеральный директор, а ныне научный руководитель ЦАГИ, академик Российской академии наук, вице-президент РАН, доктор физико-математических наук Сергей Чернышёв.

–В конце 40-х годов прошлого века был преодолён звуковой барьер, самолёты вышли на сверхзвук. При движении самолёта в воздухе со скоростью, большей скорости звука, возникают ударные волны, которые распространяются в атмосфере и уносят с собой часть энергии самолёта. Возникает дополнительное «вредное» волновое сопротивление. При этом люди на земле, здания и сооружения подвергаются воздействию взрывного шума – звукового удара. Людям это, конечно, не нравится.

Ту-144 был первым в истории человечества. Чуть позже появился сверхзвуковой французско-британский «Конкорд». Звуковой удар при полёте самолёта Ту-144 возникал тоже. Но главное, что связано с этим самолётом, - это сама демонстрация возможности сверхзвукового полёта большого авиалайнера, вмещающего порядка 90 человек.

Ту-144 вышел на массовые коммерческие полёты, к сожалению, на очень короткое время – менее года. Звуковой удар не успел никого напугать. А вот «Конкорд» летал через Атлантику больше 10 лет. Живущее в прибрежных зонах европейского побережья население массово протестовало. Кому понравятся постоянные взрывы над головой, да ещё если они происходят посреди ночи? В итоге полёты над населёнными районами были запрещены. Поэтому французско-британский «Конкорд» над землёй летал на дозвуке и переходил на сверхзвук исключительно над океаном.

– Про гражданский гиперзвук в ближайшей перспективе говорить пока не приходится, а вот новый сверхзвуковой лайнер – вполне реальная перспектива. Ракетоносец Ту-160 имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость. Идея вместо огромного бомбового отсека сделать пассажирский салон со всеми удобствами была, и воплотить её технически можно. Но к пассажирским самолётам предъявляются особые требования – к уровню комфорта, шума, в том числе и внутреннего, звукового удара, вибрации, эмиссии и многому другому. То, что допустимо для военного самолёта, часто недопустимо для пассажирского. Поэтому просто взять военный самолёт, поставить в нём пассажирские кресла и запустить на авиалинии не получится.

Что касается нового поколения сверхзвуковых лайнеров, то работы в этом направлении у нас идут. Наработанный научно-технический задел нам очень пригодился и пошёл в дело при выполнении нескольких работ по линии Минпромторга, направленных на создание сверхзвукового пассажирского самолёта нового поколения. Работы возглавил Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского», в который и входит ЦАГИ. Полным ходом идёт отработка всех базовых технологий, а также разработка лётного демонстратора.

В ЦАГИ моделируются в экспериментальных установках и теоретическим расчётным путём все летательные аппараты, что сегодня летают в атмосфере и будут летать в ближайшие десятилетия. Диапазон скоростей очень широкий – от дозвуковых и трансзвуковых режимов полёта до сверхзвуковых и гиперзвуковых, от 5 Махов до 20. Моделируются разного рода явления, возникающие на таких скоростях движения.

Думаю, ещё при нашей с вами жизни время сверхзвуковых пассажирских лайнеров настанет.

Подробнее:

Академик РАН Сергей Чернышёв: Сверхзвуковые лайнеры скоро вернутся - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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