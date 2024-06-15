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Российский экспорт сельхозпродукции превысил экспорт вооружений

12.11 Понедельник, 17 июня 2024
Как с помощью селекции и генетики создаются сверхурожайные и сверхустойчивые сорта пшеницы, рассказала руководитель отдела селекции и семеноводства пшеницы и тритикале в Национальном центре зерна им. академика П.П. Лукьяненко, российский селекционер зерновых культур, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН Людмила Беспалова.

- Когда я пришла в институт, академиком Лукьяненко мне сразу было поручено создание сортов так называемых двухгенных карликов. То есть несущих два гена редукции высоты растений. Всё, что мы первоначально создавали, – это было щуплое некачественное зерно. Сдвинуться с места нам удалось, только когда мы добились очень хорошего налива зерна за счёт мощной аттракции пластических веществ из надземной биомассы в зерно. Это были сорта «Спартанка» и «Скифянка», которые в своё время занимали миллион гектаров у нас, и миллион на Украине, в Центральной Азии. Потом были сорта «Победа-50», которые сейчас уже ушли из производства. А также ныне здравствующая «Таня». То есть сорта степняки, которые очень экономно расходуют ресурсы среды.

За более чем полвека работы мы вместе с коллективом создали 170 сортов зерновых культур, из которых 129 внесены в Госреестр селекционных достижений России и других стран.

Некоторых сортов, которые мы создали, уже нет в реестре. Но они внесли значительный вклад в развитие зернового хозяйства, дали ощутимый прирост урожайности и на Кубани, и в других регионах как Российской Федерации, так и Советского Союза. Какой сорт считать самым удачным? Тот, который занимал наибольшие площади? Тот, что возделывался на протяжении наибольшего количества времени? Или тот, который послужил началом, основанием для создания других сортов? Это непростой вопрос.

Судьбу сорта, как и судьбу человека, очень сложно предсказать. Создаёшь сорт с великолепными внешними и генетическими данными, с огромным потенциалом. А погодные условия складываются не в ту сторону, в которую мы его направляли.

У нас в стране пшеница сеется полностью своими семенами, о чём неоднократно говорил наш президент. Мы теперь экспортируем пшеницу. Кто бы мог подумать лет десять назад, что наш экспорт сельскохозяйственной продукции превысит экспорт вооружений, причём в разы. Нам больше не нужно закупать зерно пшеницы за рубежом, потому что у нас реальное перепроизводство и самой пшеницы, и её семян. Наши районированные или допущенные к использованию сорта используются во всех бывших республиках Советского Союза и в Турции. Что касается Западной Европы, то наши сорта там изучались. Такие как «Краснодарская-99», «Гром» и другие. Но нас туда не пускают. Мы не можем локализовать там своё производство или свою селекцию. Хотя при изучении наших сортов в Австрии, Болгарии и ряде других стран они выяснили, что наши сорта не уступают, а часто превосходят западноевропейские сорта.

Подробнее:

Академик РАН Людмила Беспалова: о русской пшенице и надеждах Сталина - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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