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Валерий Сухих: Адресность предоставляемых льгот имеет критически важное значение для агросектора

12.43 Вторник, 11 июня 2024
zsperm.ru
Местные депутаты выступили за льготное предоставление муниципальных земель аграриям. Вопрос поддержки прикамских сельхозпроизводителей обсудили на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края

Прикамье продолжает работу по повышению доступности мер поддержки аграриев. Так, в 2024 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей запланировано 3,5 млрд рублей, из которых более 1,2 млрд рублей субсидий уже доведены до сельхозпроизводителей. «Начиная со второго полугодия, мы будем модернизировать инструмент субсидирования лизинга и сделаем его более доступным, - сообщил министр агропромышленного комплекса Павел Носков на заседании. - Планируем, что денежные средства будут предоставляться до первоначального взноса в лизинговую кампанию».

Павел Носков отметил, что со следующего года государственная поддержка будет производиться исключительно при условии документального подтверждения наличия прав пользования земельными участками. В связи с этим Совет рекомендовал представительным органам предусмотреть возможность выкупа сельхозпроизводителями без проведения торгов по льготной цене земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, переданных в аренду или выделенных в счет земельных долей.

По словам председателя Совета и председателя Законодательного собрания Прикамья Валерия Сухих, регион должен продолжать совершенствовать систему поддержки местных аграриев. «Адресность предоставляемых льгот имеет критически важное значение для агропромышленного сектора. В силу погодных условий аграрии Прикамья всегда находятся в зоне риска. От того, насколько своевременно регион будет предоставлять поддержку, зачастую зависит жизнеспособность их предприятий, продовольственная безопасность Пермского края, уровень жизни прикамцев», - отметил Валерий Сухих.

Заместитель председателя комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Александр Козюков в своем докладе отметил, что, помимо финансовой поддержки сельскохозяйственного производства, важны меры поддержки кадрового потенциала. Он рассказал, что сейчас Молодежный парламент при Законодательном собрании разрабатывает законодательную инициативу по улучшению условий поддержки молодых специалистов сельскохозяйственной отрасли, в том числе по включению крестьянских фермерских хозяйств в перечень потенциальных мест работы, при устройстве на которые молодые специалисты смогут получать подъемные из бюджета края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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