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Валерий Сухих: За инновациями наше будущее, наш технологический суверенитет

11.33 Среда, 5 июня 2024
zsperm.ru
В Самаре прошло 72-е заседание Ассоциации законодателей ПФО. На нем спикеры региональных парламентов обсудили действующие меры поддержки инновационной деятельности на территории субъектов ПФО. Регионы Приволжского федерального округа предложили расширить господдержку на инновационную деятельность.

В заседании приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков, депутаты Государственной Думы, сенаторы, руководители региональных парламентов, в их числе спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих. Заседание провел координатор Ассоциации, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Игорь Буренков отметил, что округ сегодня лидирует по уровню инновационной активности в России. Так, в 10 субъектах ПФО действует 33 технопарка, создано четыре научно-образовательных центра мирового уровня, разработаны комплексные региональные программы научно-технологического развития. По словам Евгения Люлина, в развитии инноваций помогают профильные структуры поддержки. «Приволжский федеральный округ лидирует по уровню инновационной активности организаций не только благодаря наличию широкой сети образовательных и научных организаций, но и созданным структурам поддержки инновационной деятельности», – отметил Евгений Люлин.

В Татарстане находится особая экономическая зона «Иннополис». Это единственное место в России, население которого почти полностью состоит из IT-специалистов. Кроме того, в «Иннополисе» предоставляются комфортные условия жизни на льготных условиях сотрудникам компаний-резидентов. В Нижегородской области идет работа по созданию межвузовского IT-кампуса мирового уровня, где будет идти подготовка полного спектра специалистов для IT-компаний.

В Пермском крае работает технопарк в сфере высоких технологий, входящий в пятерку лучших технопарков страны. Для его резидентов применяется ряд региональных льгот, в том числе освобождение от уплаты налога на имущество. Внедрение инноваций в медицину показали на примере Самарского государственного медицинского университета. Он является головным исполнителем в стране по выпуску индивидуальных и серийных эндопротезов.

По итогам обсуждения было предложено расширить полномочия субъектов РФ по применению специального налогового режима «патентная коробка» по установлению пониженной ставки налога на прибыль при передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности по договору отчуждения или коммерческой концессии. Также координатор Ассоциации Евгений Люлин отметил, что нужно предусмотреть субсидирование затрат производителей на регистрацию инновационных изделий.

По словам председателя Законодательного собрания Прикамья Валерия Сухих, развитие и поддержка инновационной деятельности необходима для повышения качества жизни. «Во многих сферах нашей жизни мы можем наблюдать, как инновации качественно улучшают нашу жизнь. Наша задача – дать этому развитие и поддержать тех, кто работает на благо наших регионов и страны. За инновациями наше будущее, наш технологический суверенитет и сила», – отметил Валерий Сухих.

Ещё один вопрос повестки заседания – взаимодействие органов власти с жителями при решении вопросов местного значения. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации Игорь Буренков отметил повышение информационной открытости институтов управления и внедрение практик обратной связи через муниципальные центры управления как одно из направлений для местной власти, где требуется качественный рост. Отметим, что Пермский край входит в четверку регионов ПФО, где созданы муниципальные центры управления. Игорь Буренков рекомендовал распространить такой формат коммуникации с жителями и в других регионах ПФО.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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