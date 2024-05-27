Пермский краеведческий музей стал лауреатом Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Каталог «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» признан лучшим в номинации «Издательский проект». На соискание премии в этой номинации было выдвинуто 49 изданий российских музеев, в том числе Государственной Третьяковской галереи, Музея-заповедника «Царицыно», Российского этнографического музея, Музея архитектуры им. А. В. Щусева, Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова.«Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» – это альбом, представляющий 300 лет Перми через экспонаты музея и их истории. Все представленные в альбоме музейные предметы связаны между собой общей историей становления и развития столицы Пермского края, событиями, в которых пермяки принимали непосредственное участие. В них нашли отражение не только большая история, но и повседневная жизнь в ее материальном воплощении, будь то документально-письменные источники, предметы быта или личные вещи конкретного человека. Некоторые предметы, о которых рассказано в книге, можно увидеть в экспозиции, а некоторые хранятся в фондах, и увидеть их можно только в новом издании.Чтобы издание, оставаясь презентационным, сохранило «легкость», редакторская группа приняла решение выбрать формат коротких авторских эссе о музейных предметах и качественную художественную фотографию экспоната. Каждый разворот книги – это одна история.Авторами разных по стилю и объему текстов стали 23 музейных сотрудника – хранители коллекций, научные сотрудники, специалисты и представители администрации музея, которые выбирали и изучали экспонаты. Реставрационными мастерскими Пермского краеведческого музея проведена большая работа по подготовке экспонатов к фотосъемке.Национальная премия в области музейного дела имени Д.С. Лихачева вручалась впервые. Награждение лауреатов состоялось на Международном форуме-фестивале «Интермузей».