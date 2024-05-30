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Валерий Сухих: «Качественное водоснабжение – это здоровье и комфорт жителей Прикамья»

16.11 Четверг, 30 мая 2024
На выездном заседании регионального правительства в г.Осе губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обратил внимание на проблему водоснабжения некоторых районов города.

«Необходимо искать месторождения воды и бурить. Задача для министерства ЖКХ и министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии – повысить качество и найти новые источники водоснабжения», - отметил глава региона.

По информации правительства, для решения вопроса водоотведения в Осинском городском округе уже разработана проектно-сметная документация по реконструкции коллектора в г.Оса на ул.Пушкина. Работы планируется выполнить в период с июля по ноябрь этого года. Их стоимость составит порядка 85 млн. рублей, из которых 60 млн. рублей – средства краевого бюджета. Кроме того, для капитального ремонта водопровода от регулирующих резервуаров до г.Оса регион планирует отправить заявку на участие в проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Сейчас необходимо завершить работы по подготовке проектной документации.

По словам спикера краевого парламента, депутата по избирательному округу №23 Валерия Сухих, проблема водоснабжения для осинцев очень чувствительна.

«Вопрос давно на контроле. Совместно с правительством на протяжении последних лет ведется активная работа по его решению. Качественное водоснабжение – это здоровье и комфорт жителей Прикамья, а значит, приоритет в работе всех уровней власти», – отметил спикер.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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